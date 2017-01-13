Memurun yemek ücreti değişti

Memurlardan ve kamu idarelerinde çalışan sözleşmeli personelden alınacak asgari öğle yemeği bedelleri belirlendi. MaliyeBakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ek gösterge durumlarına göre memurlardan günlük 1.18 lira ile 4.59lira, sözleşmeli personelden de brüt maaş tutarlarına göre günlük 1.41 lira ile 5.50lira arasında değişen tutarlarda günlük öğleyemek bedeli tahsil edilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.