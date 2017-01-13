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Memurun yemek ücreti değişti

Memurun yemek ücreti değişti
Memurlardan ve kamu idarelerinde çalışan den alınacak asgari öğle yemeği bedelleri belirlendi. Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ek gösterge durumlarına göre memurlardan günlük 1.18 lira ile 4.59 lira, sözleşmeli personelden de brüt maaş tutarlarına göre günlük 1.41 lira ile 5.50 lira arasında değişen tutarlarda günlük öğle yemek bedeli tahsil edilecek.
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