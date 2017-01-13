Ev alana 15 bin 575 TL

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evinialdıklarında devletmaddi destek sağlıyor. Uygulama 4 ay önce hayata geçti, geçen sürede 7 binvatandaş konut hesabı açtırdı. 11 bankada açılan hesaplarda biriken para miktarı da 28 milyonliraya ulaştı. Yeni yılla birlikte devlet katkısı üst sınırı 15 bin 575 liraya çıktı. İşte konut desteğinden yararlanmanın ipuçları:
● TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı olarak açılabilecek.
● Hesaba aylık en az 259,57 lira, en yüksek 2.595,7 lira yatırılacak.
● Katılımcı, hesabın açılış tarihinde sadece bir kez 31bin 149 liraya varan tutar yatırabiliyor.
● Devlet katkısının hesaplanmasında birikim esas alınacak. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar konut hesabındaki birikim tutarının yüzde15'i (ödenecek tutar en çok 13 bin 498 lira); 48- 59 ay olanlar yüzde 18'i (ödenecek tutar en çok 14 bin 536 lira); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (en çok 15 bin 575 lira) kadar devlet katkısı alacak.
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