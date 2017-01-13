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Büyükanneye ayda en az 400 TL

Bakan Müezzinoğlu, asgari ücretli annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışması halinde büyükanneye aylık 400 lira civarında destek verilebileceğini belirterek, ‘Eve giren para azalmayacak, büyükanne tarafından ilave katkı gelecek’ dedi.

Büyükanneye ayda en az 400 TL
Torun bakan maaş projesinin detayları belli oldu. Doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için evde torun bakan büyükanneye maaş verilecek. Annenin yarı zamanlı çalışma hakkını kullanmaması, çocuğun bakımını anneanne veya babaannenin üstlenmesi halinde ödemesi yapılacak. Maaş 400 lira seviyelerinden başlayacak.

SPONSORLU PROJE
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Burada bin aileyi merkeze alıyoruz. Bir pilot uygulamanın sponsorlu şeklini uygulamaya koyacağız. 6-7 milyon liralık finansmanı var" dedi. Müezzinoğlu, projenin detaylarını da örnekle anlattı: "Farz edelim; anne bin 400 lira asgari ücret alıyor. Yarı zamanlı olduğunda 700 lira alacak. Anneye diyoruz ki; 'Sen bin 400 lirayı almaya devam et, çocuğuna anneanne veya babaanne baksın. Gerek işverenin bir payı, gerek İŞKUR'un bir payı olarak 700 liranın bir miktarını büyükanneye verelim. Sen bin 400 lirayı almaya devam et, 700 liradan geri adım atma, istihdamda kal. Büyükanneye de 400 lira veya benzer bir rakamda destek verelim. Böylece hem sen istihdamda kal hem evladının büyümesine büyükanne destek versin hem evine giren para azalmasın, aksine büyükanne tarafından da ilave katkı gelsin.' 6 ay sonra sonuca göre karar vereceğiz."
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