Büyükanneye ayda en az 400 TL

Bakan Müezzinoğlu, asgari ücretli annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışması halinde büyükanneye aylık 400 lira civarında destek verilebileceğini belirterek, ‘Eve giren para azalmayacak, büyükanne tarafından ilave katkı gelecek’ dedi.
Torun bakan büyükanneleremaaş projesinin detayları belli oldu. Doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için evde torun bakan büyükanneye maaşverilecek. Annenin yarı zamanlı çalışma hakkını kullanmaması, çocuğun bakımını anneanne veya babaannenin üstlenmesi halinde maaş ödemesi yapılacak. Maaş 400 lira seviyelerinden başlayacak.
SPONSORLU PROJE Çalışma Bakanı MehmetMüezzinoğlu, "Burada bin aileyimerkeze alıyoruz. Bir pilot uygulamanınsponsorlu şeklini uygulamaya koyacağız.6-7 milyon liralık finansmanı var" dedi.Müezzinoğlu, projenin detaylarınıda örnekle anlattı: "Farz edelim; annebin 400 lira asgari ücret alıyor. Yarızamanlı olduğunda 700 lira alacak.Anneye diyoruz ki; 'Sen bin 400 lirayıalmaya devam et, çocuğuna anneanneveya babaanne baksın. Gerek işvereninbir payı, gerek İŞKUR'un bir payıolarak 700 liranın bir miktarınıbüyükanneye verelim. Senbin 400 lirayı almaya devamet, 700 liradan geri adımatma, istihdamda kal.Büyükanneye de 400 liraveya benzer bir rakamdadestek verelim. Böylecehem sen istihdamdakal hem evladınınbüyümesine büyükannedestek versin hemevine giren paraazalmasın, aksinebüyükannetarafından da ilavekatkı gelsin.' 6 aysonra sonuca görekarar vereceğiz."
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