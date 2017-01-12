Merkez Bankasından kritik hamle! Dolar ne kadar oldu?

Dolar, Merkez Bankasının repo ihalesi açmamasıyla 3,83'ün altını gördü. Art arda rekorlar sonrasında dolarda rüzgar bugün terse döndü.
MERKEZ'İN HAMLESİ DOLARI DÜŞÜRDÜ
Dün 3,94'ü aşarak tüm zamanların en yükseğini gören dolar, sabah saatlerinde 3,9290 seviyesindeyken Merkez'den gelen hamleyle düştü.
Dolar/TL TCMB'nin miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3,92 civarından 3,83'ün altına kadar geriledi.
GEÇ LİKİDİTE PENCERESİNDEN YARARLANACAK
Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ancak bankalar MB'den yüzde 8,50 faizle kotasyon yoluyla repo imkanından ve yüzde 100 faizle geç likidite penceresinden de yararlanabilecek.
MERKEZ SIKI DURUYOR
Merkez'in 1 hafta vadeli repo ihalesi açmaması likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geliyor. TCMB haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonluyordu.
Analistler teknik açıdan dolar/TL'nin 3,87 seviyesinin destek, 3,92 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.
EURODA YENİ REKOR
Euro gün içinde 4,17'yi aşarak rekorunu tazeledi. Euro/TL, 4,1744 ile tarihin en yüksek düzeyine çıktı. Euro da daha sonra 4,10'un altına gevşedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk basın toplantısında ekonomi politikalarına ilişkin net sinyal vermemesiyle dolar endeksi geriledi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi yüzde 0.4 düşerek 101.42 oldu.
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HEP KIZDIĞIMIZ MERKEZBANKASI BU SEFER SANA HELAL OLSUN DİYORUZ. DÖVİZE NE KADAR DESTEK VEREN HAİN VARSA ONLARI ÖYLE BİR KAZIĞA OTURTTUNUZ Kİ HELAL OLSUN SİZE. YALNIZ O KAZIĞI BİRAZ DAHA GENİŞLETİN BUNLAR ALIŞMIŞ KAZIĞA OTURMAYA DAHA GENİŞİ BU HAİNLERE ANCA YETER..!
CB sistemi bir meclisten geçsin DOLAR yine çakılır.Chp kargaşa çıkararak ülkeyede ,ekonomiyede ve bu yüce millete zarar veriyor.Çünki fetönün izindeler Atatürk'ün değil.!
DEVLET AACİL ÖNLEM ALSIN EURO DOLAR KULLANIMI YASAKLANSIN ÇİN YENİNE GEÇİLSİN GÖRELİM NASIL DÜŞÜLÜRMÜŞ
EURO DOLAR ALMAYIN DEĞERİ DÜŞER. TL DE KALIN ÇİN YENİ İLE İHRACAT YAPALIM GRSÜNLER GÜNÜNÜ
YAHU ÇOKMU ZOR ÇİN YENİNİ KULLANALIM KARDEŞİM. DOLAR NASIL TERS TAKLA ATIYORMUŞ HEP BERABER GÖRÜRÜZ KAHKAHA ATMAYA HAZIR OLUN
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