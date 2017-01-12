Merkez Bankasından kritik hamle! Dolar ne kadar oldu?

Dolar, Merkez Bankasının repo ihalesi açmamasıyla 3,83'ün altını gördü. Art arda rekorlar sonrasında dolarda rüzgar bugün terse döndü.



MERKEZ'İN HAMLESİ DOLARI DÜŞÜRDÜ

Dün 3,94'ü aşarak tüm zamanların en yükseğini gören dolar, sabah saatlerinde 3,9290 seviyesindeyken Merkez'den gelen hamleyle düştü.

Dolar/TL TCMB'nin miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3,92 civarından 3,83'ün altına kadar geriledi.

GEÇ LİKİDİTE PENCERESİNDEN YARARLANACAK

Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ancak bankalar MB'den yüzde 8,50 faizle kotasyon yoluyla repo imkanından ve yüzde 100 faizle geç likidite penceresinden de yararlanabilecek.

MERKEZ SIKI DURUYOR

Merkez'in 1 hafta vadeli repo ihalesi açmaması likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geliyor. TCMB haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonluyordu.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'nin 3,87 seviyesinin destek, 3,92 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

EURODA YENİ REKOR

Euro gün içinde 4,17'yi aşarak rekorunu tazeledi. Euro/TL, 4,1744 ile tarihin en yüksek düzeyine çıktı. Euro da daha sonra 4,10'un altına gevşedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk basın toplantısında ekonomi politikalarına ilişkin net sinyal vermemesiyle dolar endeksi geriledi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi yüzde 0.4 düşerek 101.42 oldu.