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İşsize bin 411 lira

İşsize bin 411 lira
İşsizlik maaşı almanın kolaylaştırılması için düzenleme yapılması beklenirken, ödemeler de arttı. Mevcut sistemde işsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. 1 Ocak'tan itibaren brüt asgari ücretin bin 777 lira 50 kuruşa yükselmesiyle birlikte nda da tavan ve taban tutarlar yükseldi. Binde 7.59'luk damga vergisi dikkate alındığında, bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira, en çok bin 411 lira ödenecek.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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