İşsize bin 411 lira

İşsizlik maaşı almanın kolaylaştırılması için düzenleme yapılması beklenirken, ödemeler de arttı. Mevcut sistemde işsizlikmaaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. 1 Ocak'tan itibaren brüt asgari ücretin bin777 lira 50 kuruşa yükselmesiyle birlikte işsizlik maaşında da tavan ve taban tutarlar yükseldi. Binde 7.59'luk damga vergisi dikkate alındığında, bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira, en çok bin 411 lira ödenecek.
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