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Hastaneden fazla parayı geri alın

Hastaneden fazla parayı geri alın
Artık tüketiciler, özel hastanelerin uyguladığı haksız fark ücretlerinin iadesini isteyebilecek. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Kocasinan tarafından alınan emsal karar ile tüketicilerin, özel hastanelerin uyguladığı haksız fark oranını talep edebileceklerini ifade etti. Özel hastanelerin yasal sınırlar içinde ancak yüzde 200 fark uygulayabileceğinin altını çizen Şahin, "2 ay önce, D.Y., özel bir hastanenin kendisine 10 kat fark ücretine denk gelecek biçimde, 933 lira 60 kuruş fazla fark uyguladığı şikayeti ile geldi. 2 aylık mücadele sonucunda D.Y., hastanenin kendisine uyguladığı farkı geri alabildi" dedi. Şahin, tüketicilerin böyle bir durumda izlemesi gereken yolu şu şekilde anlattı: "Bunun için tüketici önce, internetten Sağlık Uygulamaları Tebliği'nden yaptıracağı işlem için istenen ücreti araştırmalı. Kendinden fazla ücret alındığını fark eden SGK'ya başvursun. SGK da özel hastaneye idari para cezası yazacak. Tüketiciler ceza kararının kopyası ile heyetlere başvuracak."

KARAR EMSAL OLACAK
Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği karar bütün vatandaşlar için geçerli olacak.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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