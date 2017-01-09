Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının 2017 yılı görünümünü değerlendirdi.

Moody's'in yayımladığı "Kredi Görünümü" raporunda, Türkiye'deki güvenlik meselelerinin makroekonomik baskıları artırdığı ileri sürüldü.

Raporda, "Bu bankalar için kredi negatif unsur... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aralık ayında 1,64 arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon 8,53 ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 5'lik enflasyon hedefinin üzerinde yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'deki son gelişmelere de değinilen raporda, "Son aylarda terör saldırılarındaki artışla yükselen yerel ve jeopolitik riskler, sermaye çıkışlarını hızlandırdı ve özellikle kasım ayı başından bu yana para birimindeki değer kaybının artmasına katkıda bulundu." denildi.

Raporda, enflasyondaki yükseliş ve ithal ürünlerdeki fiyat artışının hanehalkının borçlarını geri ödeyebilme gücünü olumsuz etkileyebileceği, bu durumun da bankaların tüketici kredisi portföylerindeki varlık kalitesini negatif etkileyebileceği belirtildi.

Türk bankalarının varlık kalitesinin ekonomideki mevcut yavaşlamanın yarattığı zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, takipteki kredi oranının 2015 sonundaki yüzde 3 seviyesinden geçen yılın kasım ayında yüzde 3,24'e yükseldiği kaydedildi.

Raporda, "Bankaların varlık kalitesinin bu yıl, enflasyondaki artış ve Türk lirasındaki değer kaybının birleşimi, güvenlik meseleleri ve jeopolitik gerilimler sebebiyle genel olarak bozulan yatırım iklimi etkisiyle kötüleşmesini bekliyoruz. Takipteki kredilerin oranının bu yılın sonunda yüzde 4'ün üzerine yükselmesini öngörüyoruz. Bu durum bankaların provizyonel giderlerini artırmasına neden olacak ve karlılıkları azaltacaktır." değerlendirmesine yer verildi.



MOODY'S'İN KARARINA TEPKİ

Moody's'in bankacılık sektörü değerlendirmesi ile ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Çok net olarak söylüyorum, 2017 içerisinde ya da sonu itibarıyla Türk bankacılık sisteminde takibe dönüşüm oranı yüzde 4'e ulaşmayacaktır ve varlık kalitesi de bozulmayacaktır." dedi.

Reel sektörün bankalara olan borçlarının ödenmesinde hiçbir sıkıntının, hiçbir gecikmenin yaşanmayacağını belirterek, "250 milyar liralık bu kredi alanını, özellikle bunun için, bu günleri öngörerek oluşturduk." ifadelerini kullanan Canikli, "Buna rağmen (Moody's'in) böyle bir yorum yapması, rasyonel olmayan, gerçeği yansıtmayan içi boş, altı dolu olmayan bir yorumda bulunması, adeta 'kehanette' bulunması kesinlikle bir algı oluşturmaya yönelik etik olmayan bir operasyondur." şeklinde konuştu.

BDDK BAŞKANI AKBEN: KASITLI BULUYORUZ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı (BDDK) Mehmet Ali Akben, Moody's'in Türk bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmelerine ilişkin, "Bankaların gerek tahsili gecikmiş alacakları gerekse varlık kalitelerinde önemli bir bozulma görmüyoruz. Bankalarımız karlılık anlamında 2016'yı iyi kapattı. Bu da onların sermaye yeterliliklerini destekliyor. Sermaye yeterlilik rasyosunda önemli bir kırılma, bozulma yok. Bu açılardan baktığımızda, Moody's'in açıklamasını kasıtlı buluyoruz." dedi.

YİNE OLUMSUZ KAHİNLİK YAPMIŞ, GERÇEKLE UYUŞMUYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli ise, "Moody's yine olumsuz kahinlik yapmış ancak Türkiye ekonomisi ve bankaların gerçekliğiyle uyuşmuyor!" dedi.Gedikli twitterüzerinden yaptığı açıklamada, "Bankalara kredileri geri çağırın, zor duruma sokun esnafı,sanayiciyi mi demek istiyorlar? Bankalarımız milli seferberlikte böyle birşey yapmaz." şeklinde konuştu.