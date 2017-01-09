Fazla mesaide işçi onayı şart

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi,ücreti verilmiş olsa bile 270 saatten fazlayapılan çalışma nedeniyle iş sözleşmesinisonlandıran işçiye, kıdem tazminatınınödeneceğine hükmetti. Konya'da bir işçi,fazla çalıştırıldığı gerekçesiyle iş sözleşmesinifeshetti. İşverenin kıdem tazminatınıödememesi üzerine konu yargıya taşındı.Yerel mahkeme işvereni haklı bulurken;Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ise bu kararıbozdu ve "Yasada fazla çalışma süresininyılda 270 saatten fazla olamayacağı, fazlaçalışma için işçinin yazılı onayının gerektiği,bu onayın her yıl başında alınmasıgerektiği bildirilmiştir. Davacının fazlaçalışmaya onay verdiğine ilişkin belgeyoktur. Kıdem tazminatı talebinin reddihatalıdır" kararını verdi. Yerel mahkeme deYargıtay'ın bu kararına uydu.
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