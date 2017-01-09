Fazla mesaide işçi onayı şart

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ücreti verilmiş olsa bile 270 saatten fazla yapılan çalışma nedeniyle iş sözleşmesini sonlandıran işçiye, kıdem tazminatının ödeneceğine hükmetti. Konya'da bir işçi, fazla çalıştırıldığı gerekçesiyle iş sözleşmesini feshetti. İşverenin kıdem tazminatını ödememesi üzerine konu yargıya taşındı. Yerel mahkeme işvereni haklı bulurken; Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ise bu kararı bozdu ve "Yasada fazla çalışma süresinin yılda 270 saatten fazla olamayacağı, fazla çalışma için işçinin yazılı onayının gerektiği, bu onayın her yıl başında alınması gerektiği bildirilmiştir. Davacının fazla çalışmaya onay verdiğine ilişkin belge yoktur. Kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır" kararını verdi. Yerel mahkeme de Yargıtay'ın bu kararına uydu.