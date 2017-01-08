Bağ-Kur’luya her ay 666 lira

Asgari ücretteki artış birçok hesabı değiştirirken Bağ- Kur'luların 5 puanlık avantajını da yükseltti. Şirket ortakları, köy ve mahalle muhtarları, tarım Bağ- Kur'luları, esnaf, gelir vergisi mükellefleri, eczacı, avukat gibi serbest meslek erbabı için aynen SSK primlerinde olduğu gibi 5 puanlık indirim avantajı bulunuyor. İndirimden yararlanmanın tek şartı SGK'ya prim borcu bulunmamak. Borcunu yapılandıranlar da bu haktan yararlanabiliyor. Bu 5 puanlık indirim Bağ-Kur'luya önemli bir avantaj getiriyor. En düşükseviyeden prim ödeyen bir Bağ- Kur'lunun geçen yıl 568 lira olan primi bu yıl için 613.24 liraya çıktı. 5 puanlık indirim ile bu rakam 524,46 liraya inecek.Bağ-Kur'lu her ay en altseviye de 88.78 lira kazanacak.
7.5 KATA ÇIKARTILDI
Bu yıl tavan ücretlerin 7.5 katartması bu avantajı biraz dahabüyüttü. Buna göre tavandanödenecek prim 4.599,28 TL'yekadar çıkacak. Bu rakamaindirim uygulandığında prim3.932,72 TL'ye kadar inecek. Budurumda Bağ-Kur'lunun aylıkkazancı 666,56 TL olacak. Bukadar eksik prim ödeyecek.
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