EPDK’dan elektrik indirimi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kış aylarında elektrikte yaşanması olası fiyat artışlarının önüne geçti. Kurul; ağır mevsim koşulları ve elektrik enerjisi arz-talep dengesini dikkate alarak, serbest piyasaya satılan elektrikte tavan fiyatı düşürdü. Bu kararla hem tüketiciyi hem tedarikçiyi hem de üreticiyi fiyatların öngörülemeyecek şekilde yükselipalçalmasından korumayı amaçlayan EPDK, mevsim koşullarının enerji fiyatlarına etkisini azaltmış olacak. EPDK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, elektrik piyasasında faaliyet gösteren firmalar için getirilen alt ve üst limitlerde 3 ay süreyle revizyona gidildiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımıza yansıyacak enerji fiyatlarını artırıcı yönde etkilememesi amacıyla, söz konusu fiyat teklif limitlerinin revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıktı" denildi.