EPDK’dan elektrik indirimi

Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu(EPDK), kış aylarındaelektrikte yaşanmasıolası fiyat artışlarınınönüne geçti. Kurul; ağır mevsimkoşulları ve elektrik enerjisi arz-talepdengesini dikkate alarak, serbestpiyasaya satılan elektrikte tavan fiyatıdüşürdü. Bu kararla hem tüketiciyi hemtedarikçiyi hem de üreticiyi fiyatlarınöngörülemeyecek şekilde yükselipalçalmasındankorumayı amaçlayanEPDK, mevsim koşullarının enerjifiyatlarına etkisini azaltmış olacak.EPDK'dan konuya ilişkin yapılanaçıklamada, elektrik piyasasında faaliyetgösteren firmalar için getirilen alt ve üstlimitlerde 3 ay süreyle revizyona gidildiğibelirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızayansıyacak enerji fiyatlarını artırıcıyönde etkilememesi amacıyla, sözkonusu fiyat teklif limitlerinin revizeedilmesi ihtiyacı ortaya çıktı" denildi.
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