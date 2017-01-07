Ailelere 821 TL destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, ekonomik yetersizlikler nedeniyle çocuklarına bakamayan ailelere sağlanan destekler, 2017 yılı memur maaş katsayılarında yapılan artışla yeniden güncellendi. Bu kapsamda, ailesi yanında yardım yapılan okul öncesi çocuklar için destek miktarı aylık 456.28 liraya, ilköğretime devam eden çocuk için 684.41 liraya, ortaöğretime devam eden çocuk için 730.04 liraya, yükseköğretime devam edenler için de aylık 821.30 liraya yükseldi. Bakanlıkça ortaöğretim seviyesinde olup öğrenimine devam etmeyen çocuklar için ailelerine 2017'de aylık 456.28 lira ödenecek, kuruluş bakımından ayrılan gençler için de aylık 365.02 lira destek sağlanacak. Ekonomik yoksunluk yaşayan ailelerin çocukları ile gençlere, bir sorunun giderilmesi amacıyla yılda bir, zaruri hallerde ise iki defaya mahsus olmak üzere sağlanan 'geçici ekonomik destek' tutarları da yeniden belirlendi. Ekonomik destek tutarının en fazla 3 katına kadar yapılan bu yardımların oranı da 2017 için 1 katı artışta 912,55 lira, 2 katı artışta bin 825,10 lira ve 3 katı artışta da 2 bin 737,65 lira oldu.