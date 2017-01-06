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tavan fiyatını düşürdü

ya satılan tavan fiyatını düşürdü.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (), te gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında 1 Mart'a kadar azami fiyat limitini megavat saat başına 500 lira olarak belirledi.

EPDK'nın konuyla ilgili Kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre EPDK, elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında asgari ile azami fiyat limiti uygulanmasına karar verdi.

Söz konusu piyasalarda azami fiyat limiti megavat saat başına 500 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, EPDK'nın, Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelik uyarınca öngörülen yetki belgesi uygulamasının başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlendi. Ayrıca değişiklikle, resmi veya özel şirketler iç tesisat ve servis sertifikası verebilmek için Kurul tarafından yetkilendirilebilecek.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 10:42
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