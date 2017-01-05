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’ın başkan adayı Bilecik

TÜSİAD’ın başkan adayı Bilecik
TÜSİAD'da başkan değişiyor. Cansen Başaran Symes, Başkanlığı'nı devretmeye hazırlanıyor. Index Grubun kurucusu Erol Bilecik'in 12 Ocak'taki genel kurulda yeni bir yönetim kurulu ile başkanlığa aday olması bekleniyor. Halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan , 1962 Antakya doğumlu. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bilecik, Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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