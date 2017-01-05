TÜSİAD’ın başkan adayı Bilecik

TÜSİAD'da başkan değişiyor. Cansen Başaran Symes, TÜSİAD Başkanlığı'nı devretmeye hazırlanıyor. Index Grubun kurucusu Erol Bilecik'in 12 Ocak'taki genel kurulda yeni bir yönetim kurulu ile başkanlığa aday olması bekleniyor. Halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bilecik, Türkiye'nin ilkbilgisayar mühendisleri arasında.
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