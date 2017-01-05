Türkiye’nin en ucuzu Erzurum'da

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 2 ay önce Özelleştirme İdaresi'nden devraldığı Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, yeni sezona Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi markasıyla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken ve Konaklı'nın Türkiye'deki en ucuz kayak merkezleri olduğunu söyleyerek, 2 ayda hazırlandıklarını, bu sürede 60'a yakın projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Palandöken ve Konaklı'da gondol ve lift fiyatlarının hafta içi günlük sınırsız 40 lira, hafta sonu 50 lira olduğunu belirten Sekmen, "Fiyatlar her yerden ucuz" dedi.



