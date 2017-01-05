Türkiye’nin en ucuzu Erzurum'da

Erzurum BüyükşehirBelediyesi'nin 2 ay önce Özelleştirmeİdaresi'nden devraldığı Palandöken veKonaklı kayak merkezleri, yeni sezonaEjder3200 Dünya Kayak Merkezimarkasıyla başladı. Büyükşehir BelediyeBaşkanı Mehmet Sekmen, Palandökenve Konaklı'nın Türkiye'deki en ucuz kayakmerkezleri olduğunu söyleyerek, 2 aydahazırlandıklarını, bu sürede 60'a yakınprojeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.Palandöken ve Konaklı'da gondol ve liftfiyatlarının hafta içi günlük sınırsız 40lira, hafta sonu 50 lira olduğunu belirtenSekmen, "Fiyatlar her yerden ucuz" dedi.
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