Memura ‘aile’ farkı

Milyonlarca memur zamlı maaş için gün sayıyor. Zam oranıve yeni maaşlar önceki gün belli oldu, ayın 15'inde de memurlarve sözleşmeliler zamlı maaşlarınıceplerine koyacak. Memurların Ocak zammı, toplu sözleşmede 'yüzde 3 zam + oluşursa enflasyon farkı' şeklinde belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşmadığı için fark oluşmadı.
ÖDENEKLER ARTIYOR
Temel maaşlar ile birlikte aileyardımı ödeneği de Ocak'ta arttı. Eşiçin aile yardımı ödeneği 2016 yılı ikinciyarısında 199.01 lira iken, 2017 yılı ilkyarısında 204.99 lira oldu. Aile yardımıödeneği, 2017'nin ilk yarısında 0-6 yaşgrubu çocuklar için 48.03 lira, diğeryaş gruplarında yer alan çocuklar için24.01 lira olacak.
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