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Memura ‘aile’ farkı

Memurlar ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ayın 15’inde alacak. Maaşla birlikte ödenekleri de arttı

Memura ‘aile’ farkı
Milyonlarca memur zamlı maaş için gün sayıyor. Zam oranı ve yeni maaşlar önceki gün belli oldu, ayın 15'inde de memurlar ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memurların Ocak zammı, toplu sözleşmede 'yüzde 3 zam + oluşursa enflasyon farkı' şeklinde belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşmadığı için fark oluşmadı.

ÖDENEKLER ARTIYOR
Temel maaşlar ile birlikte aile yardımı ödeneği de Ocak'ta arttı. Eş için ödeneği 2016 yılı ikinci yarısında 199.01 lira iken, 2017 yılı ilk yarısında 204.99 lira oldu. Aile yardımı ödeneği, 2017'nin ilk yarısında 0-6 yaş grubu çocuklar için 48.03 lira, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 24.01 lira olacak.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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