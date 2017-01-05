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Hastaneden paranızı alın

Hastaneden paranızı alın
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ocak 2017 itibariyle özel hastanelerle sözleşme şartlarında değişikliğe gitti. Yeni sözleşmeye göre, vatandaşlardan fazla para tahsil eden hastaneye, ilgilinin şikayet etmesi halinde ceza kesilecek. Fazla ödemek zorunda kalanlar ALO 170'e ihbarda bulunabilecek. Fazla para alan hastane, vatandaşa geri ödemeyi nakit olarak yapacak. da hastaneye 5 kat ceza kesecek. Ödeme zamanında yapılmazsa ceza 10 katına çıkacak. SGK, yeni uygulamada hangi hastaneden ne kadar kesinti yapabileceğini de halka mesajla bildirecek. TC kimlik numarası girilerek hastanede kayıt açıldığı anda vatandaşın telefonuna, "Sizin adınıza hastaneye şu miktarda para ödedik" diye mesaj gönderilecek. Böylece hasta ne kadar ödemesi gerektiğini bilecek. Ona göre ödeme yapacak.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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