Hastaneden paranızı alın

Sosyal GüvenlikKurumu (SGK), 1Ocak 2017 itibariyle özelhastanelerle sözleşmeşartlarında değişikliğe gitti.Yeni sözleşmeye göre,vatandaşlardan fazla paratahsil eden hastaneye,ilgilinin şikayet etmesihalinde ceza kesilecek.Fazla ücret ödemek zorundakalanlar ALO 170'e ihbardabulunabilecek. Fazla paraalan hastane, vatandaşageri ödemeyi nakit olarakyapacak. SGK da hastaneye5 kat ceza kesecek. Ödemezamanında yapılmazsa ceza10 katına çıkacak. SGK,yeni uygulamada hangihastaneden ne kadar kesintiyapabileceğini de halkamesajla bildirecek. TC kimliknumarası girilerek hastanedekayıt açıldığı anda vatandaşıntelefonuna, "Sizin adınızahastaneye şu miktardapara ödedik" diye mesajgönderilecek. Böylece hastane kadar ödemesi gerektiğinibilecek. Ona göre ödemeyapacak.
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