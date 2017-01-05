Büyükannelere torun maaşı

Hükümet, çalışma yaşamında ve sosyal güvenlikte dev adımlara imza atıyor. Milyonlarca aileyeyeni destek geliyor. Kadın istihdamını teşvik için torununa bakan büyükanneleredestek verilecek. Destek ilk etapta 3 yaşına kadar torunlarına bakanlar için sağlanacak. Önce 3 ilde pilot uygulama yapılacak, ardından sonucuna göre yaygınlaştırılacak. Bu pilot iller arasında İzmir ve Bursa'nın yer aldığı belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıMehmet Müezzinoğlu, doğum yapan annelerin anneanne ve babaanne projeleriyle desteklenmesi pilot uygulamasının altyapısını oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Aile seçimleri yapılacak. Örneğin; 'ilketapta bin aile' denilecek, izlenecek ona göre yaygınlaştırılacak. Bu tabandan gelen bir talepti. İstanbul Sanayi Odası gündeme getirdi. Öncelikle 3 yaşına kadar destek öngörüyoruz. Çocuk bakımını da güvenli hale getiriyoruz" dedi.
GEÇİCİ İŞÇİYEKADROÜCRETE DESTEK
* BakanMüezzinoğluşu mesajlarıverdi;
* Kamuda60 bin sözleşmelinin yarısı MEB'etahsis edilecek. Kadro için de atamaizni verilecek. Geriye kalanı Sağlık veİçişleri Bakanlığı'na verilecek.
* Toplum yararına 2 dönem çalışanişçileri sürekli çalıştırmak istiyoruz.Çalışma olumlu sonuçlanırsa 2 dönemtoplum yararına çalışan işçiyi kurumdevamlı istihdam edecek. Gerektiğindeücretinin bir kısmını biz vereceğiz.
* Bütçedeki 5 bin atama içinKPSS takvimi bu ay açıklanacak.
* Asgari ücret desteğindengeçtiğimiz yıl yararlananlar yineyararlanacak. Yeni asgari ücret rakamıişverene 27 liralık bir yük getiriyor. Builave yükü ya tamamen kapatacağız yada kısmen kapatacağız.
* Taşerona kadro konusununkamu çalışanı reformu içindedeğerlendirilmesi birinci önceliğimiz.
* Kıdem tazminatı fonundagüvenceli, sürdürülebilir bir süreçbaşlıyor.
* Kamu personeli reformunayönelik çalıştaylar sürüyor. Güveninsarsılmadığı, performans gelişimininölçülebildiği, bir düzenleme geliyor.
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