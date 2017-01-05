Büyükannelere torun maaşı

Hükümet, çalışma yaşamında ve sosyal güvenlikte dev adımlara imza atıyor. Milyonlarca aileye yeni destek geliyor. Kadın istihdamını teşvik için torununa bakan büyükannelere destek verilecek. Destek ilk etapta 3 yaşına kadar torunlarına bakanlar için sağlanacak. Önce 3 ilde pilot uygulama yapılacak, ardından sonucuna göre yaygınlaştırılacak. Bu pilot iller arasında İzmir ve Bursa'nın yer aldığı belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, doğum yapan annelerin anneanne ve babaanne projeleriyle desteklenmesi pilot uygulamasının altyapısını oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Aile seçimleri yapılacak. Örneğin; 'ilk etapta bin aile' denilecek, izlenecek ona göre yaygınlaştırılacak. Bu tabandan gelen bir talepti. İstanbul Sanayi Odası gündeme getirdi. Öncelikle 3 yaşına kadar destek öngörüyoruz. Çocuk bakımını da güvenli hale getiriyoruz" dedi.



GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO ÜCRETE DESTEK

* Bakan Müezzinoğlu şu mesajları verdi;

* Kamuda 60 bin sözleşmelinin yarısı MEB'e tahsis edilecek. Kadro için de atama izni verilecek. Geriye kalanı Sağlık ve İçişleri Bakanlığı'na verilecek.

* Toplum yararına 2 dönem çalışan işçileri sürekli çalıştırmak istiyoruz. Çalışma olumlu sonuçlanırsa 2 dönem toplum yararına çalışan işçiyi kurum devamlı istihdam edecek. Gerektiğinde ücretinin bir kısmını biz vereceğiz.

* Bütçedeki 5 bin atama için KPSS takvimi bu ay açıklanacak.

* Asgari ücret desteğinden geçtiğimiz yıl yararlananlar yine yararlanacak. Yeni asgari ücret rakamı işverene 27 liralık bir yük getiriyor. Bu ilave yükü ya tamamen kapatacağız ya da kısmen kapatacağız.

* Taşerona kadro konusunun kamu çalışanı reformu içinde değerlendirilmesi birinci önceliğimiz.

* Kıdem tazminatı fonunda güvenceli, sürdürülebilir bir süreç başlıyor.

* Kamu personeli reformuna yönelik çalıştaylar sürüyor. Güvenin sarsılmadığı, performans gelişiminin ölçülebildiği, bir düzenleme geliyor.



Hazal ATEŞ