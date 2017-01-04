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tuzağına neşter

Kumar tuzağına neşter
Çocuklara hem bayiler hem de internet üzerinden oynatanlar mercek altına alındı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 18 yaşını doldurmayan kişilerin oyunlara katılımı ve bunlara ikramiye ödenmesinin yasaklandığını vurgulayarak, buna uymayan bayilerin ruhsatlarını iptal ettiklerini söyledi. Ağbal, "Çok sayıda talep olmasına karşın, sayısal oyunlar bayilik sayısı 5 bin adetle sınırlandırıldı" dedi. Yurt dışı kaynaklı siteleri de bir bir kapatılmaya başlandı.

HAZAL ATEŞ
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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