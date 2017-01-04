Kumar tuzağına neşter

Çocuklara hem bayiler hem de internet üzerinden şans-bahis oyunları oynatanlar mercek altına alındı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 18 yaşını doldurmayan kişilerin oyunlara katılımı ve bunlara ikramiye ödenmesinin yasaklandığını vurgulayarak, buna uymayan bayilerin ruhsatlarını iptal ettiklerini söyledi. Ağbal, "Çok sayıda talep olmasına karşın, sayısal oyunlar bayilik sayısı 5 bin adetle sınırlandırıldı" dedi. Yurt dışı kaynaklı kumar siteleri de bir bir kapatılmaya başlandı.
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