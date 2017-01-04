İnternette sınır kalktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişimKurumu (BTK), kullanıcıların internethızının düşmesine neden olan AdilKullanım Noktası'nda (AKN)iyileştirmeye gitti. 31 Aralık 2018itibariyle AKN uygulamasını bütünüylekaldıracak olan kurum, geçiş sürecindekullanıcıların mağduriyetini gidermekiçin bir dizi önlem aldı. AKN sonrasıerişim hızları çağın gereklerine göreuygun hale getirilerek yükseltildi.İnternet trafiğinin yoğun olmadığısaatlerde kullanılan internet verideğerleri AKN'ye dahil edilmedi. Geçişsürecinde AKN sonrası mobil veriindirme hızı en az 128 Kbps olarakuygulanacak ve 02.00-08.00 saatleriarasındaki internet kullanımları bukotaya dahil edilmeyecek. Böylece02.00-08.00 saatleri arasında internetkullanımlarındaki sınır kalkacak vehız limiti düşürülmeyecek.
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