İnternette sınır kalktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kullanıcıların internet hızının düşmesine neden olan Adil Kullanım Noktası'nda (AKN) iyileştirmeye gitti. 31 Aralık 2018 itibariyle AKN uygulamasını bütünüyle kaldıracak olan kurum, geçiş sürecinde kullanıcıların mağduriyetini gidermek için bir dizi önlem aldı. AKN sonrası erişim hızları çağın gereklerine göre uygun hale getirilerek yükseltildi. İnternet trafiğinin yoğun olmadığı saatlerde kullanılan internet veri değerleri AKN'ye dahil edilmedi. Geçiş sürecinde AKN sonrası mobil veri indirme hızı en az 128 Kbps olarak uygulanacak ve 02.00-08.00 saatleri arasındaki internet kullanımları bu kotaya dahil edilmeyecek. Böylece 02.00-08.00 saatleri arasında internet kullanımlarındaki sınır kalkacak ve hız limiti düşürülmeyecek.