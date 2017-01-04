Dolar rekor tazeledi: 3.6040

Dolar, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından, dün rekorkırdı. Enflasyon verilerinin açıklanmasından önce 3.54 lira seviyelerinde seyreden dolar, kademeli olarak 3.6040 liraya kadar yükseldi. Dolar dün günü ise 3.5890 liradan tamamladı. Euro ise dün kapanışı 3.7280 liradan yaptı. Küresel piyasalarda doların 6 büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi, yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı. ABD'de faizlerin artacağıbeklentileri, endeksin yükselişini hızlandırdı.
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