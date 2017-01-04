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rekor tazeledi: 3.6040

Dolar rekor tazeledi: 3.6040
Dolar, un beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından, dün rekor kırdı. Enflasyon verilerinin açıklanmasından önce 3.54 lira seviyelerinde seyreden , kademeli olarak 3.6040 liraya kadar yükseldi. Dolar dün günü ise 3.5890 liradan tamamladı. Euro ise dün kapanışı 3.7280 liradan yaptı. Küresel piyasalarda doların 6 büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi, yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı. ABD'de faizlerin artacağı beklentileri, endeksin yükselişini hızlandırdı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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