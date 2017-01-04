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luya müjde süre uzatıldı

Borçluya müjde süre uzatıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son ödeme tarihi 2 Ocak olan ve diğer tüm alacakların ödeme süresini 9 Ocak'a kadar uzattı. SGK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kurumun alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ve ilk taksit ödemelerinin önceki gün sona ermesi gerektiği anımsatıldı. Buna karşın, bankaların kurumun tahsilat sistemine iletişim sağlamasında bazı sıkıntıların olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Son ödeme günü 2 Ocak olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 9 Ocak günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır."
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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