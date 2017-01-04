Borçluya müjde süre uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son ödeme tarihi 2 Ocak olan prim ve diğer tüm alacakların ödeme süresini 9 Ocak'a kadar uzattı. SGK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kurumun alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ve ilk taksit ödemelerinin önceki gün sona ermesi gerektiği anımsatıldı. Buna karşın, bankaların kurumun tahsilat sistemine iletişim sağlamasında bazı sıkıntıların olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Son ödeme günü 2 Ocak olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 9Ocak günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır."
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