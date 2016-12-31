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Adil kullanım kotası kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Adil Kullanım Kotası'nı 2018'de kaldıracağız" dedi.

Bakan müjdeyi verdi! 2018de kaldırılıyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , internet kullanıcılarına müjdeli haberi yılın son gününde verdi.

Bakan Arslan, "Adil Kullanım Kotası'nı 2018'de kaldıracağız". dedi.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 12:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

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evet1
hayır0
cevapla 31.12.2016 21:31
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