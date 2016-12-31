Adil kullanım kotası kalkıyor

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet kullanıcılarına müjdeli haberi yılın son gününde verdi.
Bakan Arslan, "Adil Kullanım Kotası'nı 2018'de kaldıracağız". dedi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi 12:41
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