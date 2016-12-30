Emekliye hesap zammı

Uludağ Üniversitesi (UÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Alper, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile ilgili hesaplama değişiminin 2010 sonrası emekli aylıklarında artış sağlayacağını söyledi. Bu değişimin 2016'da emekli olan bir kişinin maaşında yıllık 514 liralıkartış getireceğini savunan Prof. Alper, bunun için hesaplamaların yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Alper; malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesaplanmasında kullanılan 'GüncellemeKatsayısı'ndaki en önemli parametrenin GSYİH gelişme hızı olduğunu belirtti. TÜİK'in 12 Aralık'ta açıkladığı GSYİH hesaplamasıyla ilgili değişikliğin 2010 yılı ve sonrası emekli olanların aylıklarının yeniden hesaplanması ve daha yüksek aylık almaları sonucunu doğuracağını kaydeden Prof. Dr. Alper, temel göstergelerde yapılacak değişikliklerin kamu ile ilgili bir çok hesaplamayı doğrudan ve dolaylı olarak etkilediğine dikkat çekti.
AYLIKLAR NE KADAR ARTACAK? Prof. Dr. Alper, 2016 yılında emekli aylığıbağlanan bir sigortalının aylığındaki artışın nasılhesaplanacağını şu örnekle anlattı:"GSYİH hesaplanması için baz alınan 2009yılını takip eden 2010-15 yılları arasında gelişmehızı toplam yüzde 31.6 iken, yeni seride yüzde43.2 olmuştur. Ortaya çıkan fark yüzde 11.6'dır.Güncelleme katsayısının hesabında gelişme hızınınyüzde 30'u dikkate alınacağı için 2010-15 dönemiiçin hesap yüzde 3.48 daha yüksek olacaktır. Eğersigortalının aylık bağlama oranı yüzde 50 ise, buyüzde 3.48'lik artışın yarısı kadar zam olacaktır.
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