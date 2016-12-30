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ye hesap zammı

TÜİK milli gelir hesaplarını değiştirdi. Refaha göre maaşı hesaplanan ler için yeni zam göründü. Yıllık artış 514 lirayı bulacak...

Emekliye hesap zammı
Uludağ Üniversitesi (UÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Alper, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile ilgili hesaplama değişiminin 2010 sonrası aylıklarında artış sağlayacağını söyledi. Bu değişimin 2016'da emekli olan bir kişinin maaşında yıllık 514 liralık artış getireceğini savunan Prof. Alper, bunun için hesaplamaların yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Alper; malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesaplanmasında kullanılan 'Güncelleme Katsayısı'ndaki en önemli parametrenin GSYİH gelişme hızı olduğunu belirtti. TÜİK'in 12 Aralık'ta açıkladığı GSYİH hesaplamasıyla ilgili değişikliğin 2010 yılı ve sonrası emekli olanların aylıklarının yeniden hesaplanması ve daha yüksek aylık almaları sonucunu doğuracağını kaydeden Prof. Dr. Alper, temel göstergelerde yapılacak değişikliklerin kamu ile ilgili bir çok hesaplamayı doğrudan ve dolaylı olarak etkilediğine dikkat çekti.

AYLIKLAR NE KADAR ARTACAK?
Prof. Dr. Alper, 2016 yılında emekli aylığı bağlanan bir sigortalının aylığındaki artışın nasıl hesaplanacağını şu örnekle anlattı: "GSYİH hesaplanması için baz alınan 2009 yılını takip eden 2010-15 yılları arasında gelişme hızı toplam yüzde 31.6 iken, yeni seride yüzde 43.2 olmuştur. Ortaya çıkan fark yüzde 11.6'dır. Güncelleme katsayısının hesabında gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınacağı için 2010-15 dönemi için hesap yüzde 3.48 daha yüksek olacaktır. Eğer sigortalının aylık bağlama oranı yüzde 50 ise, bu yüzde 3.48'lik artışın yarısı kadar zam olacaktır.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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