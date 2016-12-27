KİRLİ PARA AĞI BİR BİR ÇÖZÜLDÜ
FETÖ'nün Türkiye içindeki ekonomik kaynaklarının tümüne yakını tasfiye edildi. Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün ekonomi ayağını oluşturan şirketlere Fon tarafından kayyum atanmasına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta önemli tespitlerde bulundu. Bu şirketlere yönelik işlemler konusunda titiz bir çalışma yürütüldüğü mesajını veren Yıldırım, şirketlere değil gruplara kayyum atandığına dikkat çekti. Başbakan Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre, bu şirketlerde 90'ı Fon personeli olmak üzere toplam 219 kişi yönetim organlarına atandı. Yıldırım, "Yöneticilerden şirketlerde yaptıkları işlemler hakkında düzenli bilgi talep edildiğini ve kayyumların her bir şirket için ayrı ücret almadığını belirterek, " 2 bin lira ile 9 bin lira arasında ücret alıyorlar " dedi
TMSF'ye devredilen şirket sayısı 692 çalışan sayısı da 38 bin civarında.Enerji, gıda, tekstil, maden sektörlerine faaliyet gösteren bu şirketlere yönelik soruşturmalar da sürüyor.
ÜCRETLER 2-9 BİN LİRA ARASINDA
Ceza soruşturması, yargılama bitene kadar TMSF tarafından yönetilecek şirketlerde Fon tarafından görevlendirilen yöneticilerin aldığı ücretlere ilişkin de bilgi veren Başbakan Yıldırım, "Fon tarafından atanan yöneticilere ödenen ücretler aylık 2 bin ile 9 bin lira arasında değişiyor. Bu tutarlar atanan kişinin görev aldığı şirket sayısına bakılmadan tek bir şirketten ödeniyor. Ücretler Fon Kurulu tarafından belirleniyor. Fon başkanının bu şirketlerde herhangi bir görevi yoktur. Dört Fon Kurulu üyesinin her birine görev aldığı şirket sayısına bakmadan tek şirketten 2-9 bin lira arasında ücret ödeniyor."
ŞİRKETLERİN DURUMU DÜZELDİ
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin verdiği bilgiye göre de FETÖ'nün finansörü şirketler Fon'a devredildikten sonra, 17-25 Aralık'ta bozulmaya başlayan ticari faaliyetleri de düzelmeye, borsa değerleri de hızla artmaya başladı. Fon yönetiminde sıkıntılar bir bir çözüldü. Şirketlerin sayısı çok görünse de tamamı 46 gruba ait. Örneğin 30 şirketi olan bir gruba sadece 5 kişilik yönetim kurulu atandı. Fon tarafından atanan her bir kişi 10 şirketi de yönetse de tek ücret alıyor.
AKREDİTE KURULUŞLAR ARAŞTIRILIYOR
Şirketlerle ilgili devir tarihindeki mali durumlarını bütün ayrıntılarıyla ortaya koymak için akredite kuruluşlar tarafından gerekli araştırmalar yapılıyor. Böylece şirketlerin TMSF'ye devredildiğindeki mali durumlarının tam olarak fotoğrafı çekiliyor. Fon yönetemedi gibi ilerde ortaya çıkabilecek tartışmaların şimdiden önünü kesmek amacıyla, aynı zamanda bir belge, delil olması açısından bu çalışmalar yapılıyor. Bu raporlar aynı zamanda bu şirketlerden hangilerinin tasfiye edilmesi ya da satılması, hangilerinin faaliyetine devam etmesi gerektiğine ilişkin kararların verilmesine de dayanak teşkil edecek.
DÜNYA ÖRNEKLERİ VAR
Fon tarafından elde edilecek bir artı değer kalırsa onlar da mahkeme sonucuna kadar bloke edilecek. Güçlü firmalar, mali yapısında sorun olmayan ve faaliyetini sürdürmesinde de fayda umulan karlı firmalar da faaliyetlerine ve yönetilmeye devam edecek. Yargılama sonucunda mahkeme kararına göre bloke edilen kaynaklar ya müsadere edilecek ya da sahiplerine verilecek. Yargılama sonunda mahkemeler şirket faaliyetleriyle suç işlendiği tespit edilirse, o zaman bu şirketler bütün varlıklarıyla beraber müsadere edilecek. Mahkemeler şirket faaliyetleriyle suç işlenmediğine hükmederse şirket, sahiplerine iade edilecek.
HAZAL ATEŞ
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