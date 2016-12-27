Asgari ücrette karar zamanı

2017 yılında uygulanacak asgari ücret, 29 Aralık Perşembe günübelli oluyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapacağı dördüncü toplantıda yeni asgari ücreti belirleyecek. Türk-İş heyeti halen net bin 300 lira olan asgari ücretin yeni yılda bin 600liraya çıkmasını talep ediyor. TİSK temsilcileri ise geçen seneki yüksek artış nedeniyle yeni yılda zamma sıcak bakmadıklarını dile getirmişti. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
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