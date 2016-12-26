Market tarifesi!

Yılbaşı sofralarına zam yağdı. Talep artışını fırsat bilen marketler; başta tavuk ve hindi olmak üzere pek çok üründe fiyatları yükseltti. Tavuk göğüsün kilosu 13’ten 21 liraya, but ise 14’ten 17 liraya çıktı.
Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı sofraları için hazırlık yapacakları şaşırtıcı fiyatlar bekliyor. 2017 yılını evde karşılamak isteyenler, yılbaşı sofralarını zamlı fiyatlarla kuracak. Pazardan markete birçok ürüne zam yağarken; yeni yıl sofralarının baş aktörleri hindi ve tavuk eti, fiyat artışında ipi göğüsledi. Market raflarında bütün tavuğun kilogramı 9 liradan başlarken, organik olanında fiyat 35 lirayı buluyor. Bütün hindilerin kilogramı ise 15 liradan başlıyor. Organik hindide bu fiyat 60 liraya kadar ulaşıyor. Tavuk kuşbaşının kilogramı 21 liralık fiyatıyla dikkat çekerken, göğüs etinin kilogramı da bir haftada 13 liradan 21 liraya çıktı. Tavuk bonfilenin 18 liralık kilogram fiyatı ve budun 17liralık kilogram fiyatı da vatandaşı isyan ettirdi. Hindi kuşbaşının kilogramı 37lira, hindi budun kilogramı da 27 liraya sunuldu. Bir yılbaşı klasiği olan market zamları, hindive tavuk etiyle sınırlıkalmadı. Marketler; pirinçten bulgura, sebzeden meyveye, içecekten kuruyemişe pek çok ürünün fiyatını artırdı.
SEBZEMEYVEYE% 50 ZAMYAĞDI
Kar yağışı ve soğuk havanın ülkenin her yerinde etkili olmasıyla sebze fiyatları da tavan yaptı. Sebze fiyatları yüzde 30 ila yüzde 50 arasında zamlandı. Patlıcan 5 lira olurken; fasulye 9, biber 4-6, salatalık 4.5 liraya alıcılara sunuldu. Bilecik'te manavlık yapan Kadir Demirbaş, fiyatların sebzelerde son derece yüksek olduğunu ve daha da artacağını belirtti. Demirbaş, "Bereketli bir yazın ardından havalar soğudu, kar yağışı etkili oluyor. Tarlalarda hasat tamamen bitti. Olumsuz hava şartları yüzünden fiyatlar arttı" dedi. Tedariğinde zorluk çekilmeyen ürünlere de fırsatçılar zam yaptı. Kar bahane edilerek yapılan sebzemeyve zamları, vatandaşı bezdirdi.
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