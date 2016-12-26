Bu hafta başvur kazançlı çık

Yeni yıla sayılı gün kalırken, bazı işlemlerini bu hafta yapanlar kazançlı olacak. İşte kazanç sağlayacak işlemler:



✖ Bu hafta SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olmak için başvuranları, 100 lira zam bekliyor. Geçtiğimiz Ocak'ta tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 100 lira seyyanen zam yapıldı. Bu zammın 2016'nın sonuna kadar emekli olacakları kapsaması için de düzenleme yapıldı. Yani 31 Aralık'a kadar emeklilik dilekçesi veren, 100 lira da seyyanen zam alacak. Ayrıca geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında yapılan enflasyon zamlarından da yararlanmak mümkün olacak. Yılbaşından sonra verilecek dilekçelerde ise aylık bağlama oranı ile ilgili bir avantaj yer alıyor. Bu nedenle başvuru tarihi için kararı detaylı bir hesaplama yaparak vermek gerekiyor. deftere de harca da zam



✖ 1 Ocak'tan itibaren değerli kağıt bedelleri ve harçlar zamlanacak. Bu hafta pasaport çıkaran, ehliyet işlemlerini halledenler daha az ödeme yapacak. Halen 87.5 lira olan pasaport bedeli, 1 Ocak'ta 94 liraya yükselecek. Pasaport harcı da 6 aylıkta 111,7 liradan 115,9 liraya, 1 yıllıkta 163,3 liradan 169,5 liraya, 2 yıllıkta 266,4 liradan 276,6 liraya, 3 yıllıkta 378,3 liradan 392,7 liraya, 3 yıldan uzun sürelide 533,1 liradan 553,5 liraya çıkacak. 1 Ocak'ta sürücü belgesi 108,5 liradan 117 liraya, B sınıfı sürücü belgesi harcı tutarı da 402,9 liradan 418 liraya ulaşacak.



BORÇ SİLİNİYOR

✖ Gelir testine girmediği için tavan tutardan Genel Sağlık Sigortası prim borcu birikenler, 2 Ocak günü akşamına kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurursa, borcu silinecek ya da düşecek. Test sonucunda, hane içindeki kişi başına geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (549 lira) az çıkanların geçmiş bütün borçları silinecek. Gelir bu rakamın üzerindeyse, prim borçları gelir seviyesine göre yeniden hesaplanacak. Güncellenecek, faizi ve cezası silinecek borçlar, 12 ay taksitle ödenebilecek.



✖ Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapmayı planlayanlar işlemlerini bu hafta yaparsa daha az ödeme yapacak. Şimdi borçlananma günlük en az 17,56 lira. 1 Ocak'ta, asgari ücretle birlikte bu tutar artacak.



