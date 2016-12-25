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yüzde 30 arttı

Altın satışları yüzde 30 arttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizini bozdur TL'ye, altına yatırım yap' çağrısından sonra artmaya devam ediyor. Satışlar, Kapalıçarşı'dan sonra Kuyumcukent'te de yukarı yönlü harekete geçti. Kuyumcukent Başkanı Nevzat Sudaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra altın satışlarının yüzde 30 yükseldiğini ve işlerde yoğunluğun arttığını söyledi.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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