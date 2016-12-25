50 bin eleman aranıyor

Yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan ve geçen yıl 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren iç giyim sektörü, personel sıkıntısı yaşıyor. Her yıl düzenli olarak büyüyen ve 300 bin kişiyi istihdameden sektör, 50 bin personelarıyor. Tüm İç Giyim SanayicileriDerneği (TİGSAD) Başkan YardımcısıBahri Özdinç, sektörde 50 binin üzerinde işçi açığı olduğunu belirterek, "Bugün sektörümüzde hiçbir niteliği olmayan kişiye asgari ücret veriliyor. Vasat bir usta 3 bin TL alırken bir tasarımcı 10 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor" dedi. nitelikli personel açığının her yıl katlanarak büyüdüğünü belirten Özdinç, "Biz en büyük eksikliği makineci,depocu ve kesimci gibi mesleklerdehissediyoruz. Yeni nesil gençler konfeksiyon sektöründe çalışmaya pek sıcak bakmıyor. Bizde sektörü tanıtıcı ve gençlere sevrici çalışmalar yapıyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.