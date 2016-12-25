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50 bin eleman aranıyor

Vasıflı eleman sıkıntısı çeken iç giyim sektörü 50 bin personel almaya hazırlanıyor. Özellikle makineci, kesimci ve depocu gibi alanlarda maaşlar 10 bin liraya kadar çıkıyor

50 bin eleman aranıyor
Yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan ve geçen yıl 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren iç giyim sektörü, personel sıkıntısı yaşıyor. Her yıl düzenli olarak büyüyen ve 300 bin kişiyi istihdam eden sektör, 50 bin personel arıyor. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkan Yardımcısı Bahri Özdinç, sektörde 50 binin üzerinde işçi açığı olduğunu belirterek, "Bugün sektörümüzde hiçbir niteliği olmayan kişiye asgari ücret veriliyor. Vasat bir usta 3 bin TL alırken bir tasarımcı 10 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor" dedi. nitelikli personel açığının her yıl katlanarak büyüdüğünü belirten Özdinç, "Biz en büyük eksikliği makineci, depocu ve kesimci gibi mesleklerde hissediyoruz. Yeni nesil gençler konfeksiyon sektöründe çalışmaya pek sıcak bakmıyor. Bizde sektörü tanıtıcı ve gençlere sevrici çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Betül ALAKENT
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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