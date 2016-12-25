14 saatte 24 bin araç 360 bin lira

İstanbul'da kıtaları birleştiren Avrasya tüneli büyük ilgi görüyor. İlk günden itibaren araçlarla 15 dakikada karşıya geçme keyfi yaşayan sürücüler aynı zamanda şehit ailelerine de katkıda bulunuyor. Şu anda sadece 14 saat açıkkalan tünelden ilk gün 24 bin araç geçerken bu rakamın diğer günlerde de tekrarlanması bekleniyor. Geçiş ücreti 15 lira olan tünelden böylece şehit aileleri için günde en az 360 bin lira toplanıyor. Yıl sonuna kadar toplanacak para şehit ailelerine verilecek. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme bakanıAhmet Arslan, "Avrasya Tüneli ülkemizin gurur verici projelerinden birisi. Dünya'da kriz varken, büyük projelere adeta dur derken, hiçbir büyük proje yapılmıyorken, Türkiye üç ayda bir büyük proje açıyor. Nitekim Avrasya Tüneli'nde hep beraber açtık. Biz elbette ki gururlandık" dedi. Avrasya Tuneli İstanbul'da köprü trafiğini de rahatlatırken yıllık 160 milyon liralık da yakıt tasarrufunu sağlayacak.
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