Sicil affı yasalaşıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomiye nefes aldıracak yatırım, istihdam ve üretimin önünü açacak tasarı kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşmasıyla, esnafın beklediği sicil affı hayata geçecek. Düzenlemeye göre; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kara listeye alınan kişiler 6 ay içinde yapılandırmaya giderlerse geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.