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yasalaşıyor

Sicil affı yasalaşıyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomiye nefes aldıracak yatırım, istihdam ve üretimin önünü açacak tasarı kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşmasıyla, esnafın beklediği sicil affı hayata geçecek. Düzenlemeye göre; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kara listeye alınan kişiler 6 ay içinde yapılandırmaya giderlerse geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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