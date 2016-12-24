Sicil affı yasalaşıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomiye nefes aldıracak yatırım, istihdam ve üretimin önünü açacak tasarı kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşmasıyla, esnafın beklediği sicil affı hayata geçecek. Düzenlemeye göre; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kara listeye alınan kişiler 6 ayiçinde yapılandırmaya giderlerse geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlardikkate alınmayacak.
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