Promosyon artacak

Yaklaşık 12 milyon emekli, Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı'nda alt yapısı tamamlanarak Başbakanlık'a gönderilen banka promosyonu çalışmalarının sonucunu bekliyor. Emeklilerin talepleri arasında yıllardır ilk sıralarda bulunan banka promosyonu konusunda son aşamaya gelindi. Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasında bir yıldır süren görüşmelerin tamamlanmasıyla pazarlıkta ulaşılan son rakamlar Başbakanlık'a sunuldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın promosyon tutarlarını yeni yıldan önce kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı MehmetMüezzinoğlu, şunları söyledi: "Maaşı bin liranın altındaki bir emeklimize 3 yıllığına verilebilecek rakam 200liranın altında. Bin ila 2 bin arasında emekli maaşı alanların alabilecekleri rakam 300 liranın altında. Bu rakamlar böyle olduğu için Başbakanımız Bankalar Birliği'nden fedakarlık isteyecek." Türkiye EmeklilerDerneği Başkanı KazımErgün de "Yıllardır emeklilerimizin gündeminde olan bu konunun artık mutlu sonla bitmesini istiyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.