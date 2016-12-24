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artacak

Emekliler, banka u için gözünü Başbakan Yıldırım’a çevirdi. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, maaşa göre promosyonda tutarların Başbakan Yıldırım’ın devreye girmesiyle artacağını söyledi.

Promosyon artacak
Yaklaşık 12 milyon emekli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda alt yapısı tamamlanarak Başbakanlık'a gönderilen banka u çalışmalarının sonucunu bekliyor. Emeklilerin talepleri arasında yıllardır ilk sıralarda bulunan banka promosyonu konusunda son aşamaya gelindi. Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasında bir yıldır süren görüşmelerin tamamlanmasıyla pazarlıkta ulaşılan son rakamlar Başbakanlık'a sunuldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın promosyon tutarlarını yeni yıldan önce kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Maaşı bin liranın altındaki bir emeklimize 3 yıllığına verilebilecek rakam 200 liranın altında. Bin ila 2 bin arasında alanların alabilecekleri rakam 300 liranın altında. Bu rakamlar böyle olduğu için Başbakanımız Bankalar Birliği'nden fedakarlık isteyecek." Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün de "Yıllardır emeklilerimizin gündeminde olan bu konunun artık mutlu sonla bitmesini istiyoruz" dedi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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