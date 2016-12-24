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a fırsatı

Memura tayin fırsatı
Kamuda görev yapan ların ailelerinden ayrılma sorunu 'eş durumundan tayin' imkanıyla çözülüyor. Bunun için eşin mutlaka memur olması da gerekmiyor. SSK'lı olarak çalışan ya da kendi işini yaptığı için Bağ-Kur'lu eşi olan memurlar da eşlerinin bulunduğu şehre isteyebiliyor. Daha önce son 3 yılda 'kesintisiz' sigortalı çalışma gerekirken, bu şart esnetildi. Son 2 yılda 360 gün sigorta primi yatırmış ve halen çalışmakta olmak artık tayin için yeterli sayılıyor. Bu sigorta priminin bir kısmı SSK, bir kısmı Bağ- Kur da olabiliyor. Burada memurun çalıştığı kurumun özel şartları da devreye girebiliyor. Yine 'çakılı kadro' ile çalışan memurların tayinleri de gerçekleşemiyor. Eşlerin her ikisi de memursa ve aynı kurumda çalışıyorlarsa çalıştıkları kurumun hangi yerde daha çok hizmet ihtiyacı varsa buraya tayin yapılıyor. Kurumlar farklı olduğunda ise yine özel şartlar devreye giriyor. Her iki kurumun koordinasyonu sağlanıyor ve ihtiyaç olan bir ilde eşler buluşturuluyor.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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