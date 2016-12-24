Memura tayin fırsatı

Kamuda görev yapan memurların ailelerinden ayrılma sorunu 'eş durumundantayin' imkanıyla çözülüyor. Bunun için eşin mutlaka memur olması da gerekmiyor. SSK'lı olarak çalışan ya da kendi işini yaptığı için Bağ-Kur'lu eşi olan memurlar da eşlerinin bulunduğu şehre tayin isteyebiliyor. Daha önce son 3 yılda 'kesintisiz' sigortalıçalışma gerekirken, bu şart esnetildi. Son 2 yılda 360 gün sigorta primiyatırmış ve halen çalışmakta olmakartık tayin için yeterli sayılıyor. Bu sigorta priminin bir kısmı SSK, bir kısmı Bağ- Kur da olabiliyor. Burada memurun çalıştığı kurumun özel şartları da devreye girebiliyor. Yine 'çakılı kadro' ile çalışan memurların tayinleri de gerçekleşemiyor. Eşlerin her ikisi de memursa ve aynı kurumda çalışıyorlarsa çalıştıkları kurumun hangi yerde daha çok hizmet ihtiyacı varsa buraya tayin yapılıyor. Kurumlar farklı olduğunda ise yine özelşartlar devreye giriyor. Her iki kurumun koordinasyonu sağlanıyor ve ihtiyaç olan bir ilde eşler buluşturuluyor.
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