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Esnafa işsizlik maaşı geliyor
Esnafın gözü Başbakan Binali Yıldırım'da. Fonu'nun alt yapısı büyük oranda tamamlandı. İŞKUR'un İşsizlik Fonu'ndaki tecrübesinden yararlanılarak hazırlanan Esnaf Fonu'nda, esnafın ve devletin katkı vereceği bir sistem üzerinde yoğunlaşıldı. Esnafın iflas etmesi veya dükkanını kapatması halinde, yeni bir işyeri açana kadar mağdur olmamasını amaçlayan fonun önümüzdeki günlerde Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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