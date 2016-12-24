Esnafa işsizlik maaşı geliyor

Esnafın gözü Başbakan Binali Yıldırım'da. Esnaf Fonu'nun alt yapısı büyük oranda tamamlandı. İŞKUR'unİşsizlik Fonu'ndaki tecrübesinden yararlanılarak hazırlanan Esnaf Fonu'nda, esnafın ve devletin katkı vereceği bir sistem üzerinde yoğunlaşıldı. Esnafın iflas etmesi veya dükkanını kapatması halinde, yeni bir işyeri açana kadar mağdur olmamasını amaçlayan fonun önümüzdeki günlerde Başbakan BinaliYıldırım tarafından kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.
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