Ticarete de suikast planlandı

RUS TURİST TÜRKİYE'DE
Uçak krizinden en çok etkilenen turizm sektöründe toparlanma Rus turistlerin Türkiye'ye gelmeye başlamasıyla kendisini hissettiriyordu. Temmuzda 47 bine inen Rus turist sayısı, ağustosta 104 bine, eylülde 208 bine, ekimde ise 222 bine ulaştı.
İHRACAT İKİYE KATLANDI
Geçen yılın kasım ayında 354, aralık ayında 301 milyon dolar olan Rusya'ya aylık ihracat, ocakta 94 milyon dolara kadar geriledi. İlişkilerde yaşanan iyileşmenin etkisiyle, Rusya'nın bazı ürünlere kapıyı tekrar açması ile birlikte temmuzda 101 milyon dolar olan aylık ihracat rakamı, eylülde 141, ekimde ise 174 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğalgaz boru hattı Türk Akımı'na ilişkin yasa tasarısı geçen hafta Duma'ya gönderilmişti.
RUS TURİST GERİ DÖNDÜ
Dönem Turist sayısı
♦ 2015 Temmuz 686.256
♦ 2015 Ağustos 638.469
♦ 2015 Ekim 229.125
2016
♦ Mayıs 41.004
♦ Haziran 45.647
♦ Temmuz 47.788
♦ Ağustos 104.549
♦ Eylül 207.987
♦ Ekim 222.719
RUSYA'YA AYLIK İHRACAT
Dönem Milyon $
♦ 2015 Kasım 354
♦ 2015 Aralık 301
2016
♦ Ocak 94
♦ Şubat 136
♦ Temmuz 101
♦ Ağustos 140
♦ Eylül 141
♦ Ekim 174
İŞ DÜNYASINDAN SERT TEPKİ
TÜSİAD
Ankara 'da gerçekleştirilen hain suikast ile derinden sarsıldık. Değerli diplomat Büyükelçi Karlov'un başta ailesi olmak üzere Rusya halkı ve devletine başsağlığı diliyoruz. Bu kabul edilemez saldırının arkasındaki karanlık emellerin bir an önce açıklığa kavuşmasını diliyoruz.
NAİL OLPAK MÜSİAD BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN
Saldırıyı kınıyoruz. Görünen o ki, terör örgütleri ve onların uzantıları, farklı yöntemlerle Türkiye'yi hedef alan bölgedeki varlığını sabote etmeye devam etme niyetindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar!
DEİK BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
Türkiye olarak, yıllardır terör olaylarıyla karşı karşıyayız ve teröre karşı mücadelemizi yılmadan hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu tür olaylara karşı artık tüm dünyada ortak bir tavır takınılması gerektiğini düşünüyoruz.
TOBB BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR
Sayın Büyükelçiye düzenlenen saldırı asla kabul edilemeyecek, insanlık dışı bir olaydır. Bu hain saldırının faillerinin ortaya çıkarılacağına inanıyor, Büyükelçinin ailesine, yakınlarına ve Rus halkına başsağlığı diliyorum.
ASO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR
Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenerek ivme kazandığı ve halklarımız arasındaki bağların daha da pekiştiği bir dönemde gerçekleşen bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum.
İTO BAŞKANI GÜRSEL BARAN
RUS halkının üzüntüsünü paylaşıyorum, saldırıyı lanetliyorum. Bu menfur saldırının kimlerin amacına hizmet ettiği Rus dostlarımız tarafından çok iyi bilinecektir. Türk- Rus ilişkilerinin bundan etkilenmeyeceğine inanıyorum.
ATO BAŞKANI EKREM DEMİRTAŞ
Bu saldırıyla Rus uçağının düşürülmesi arasında fark yok. Daha önce uçak düşürerek tuzak kuranlar, bugün kurşun sıkarak aynı amaca hizmet ediyor. Türk ve Rus kamuoyu bu terör eyleminin kurduğu tuzağa düşmeyecek.
İZTO BAŞKANI İBRAHİM BURKAY
Dostlukları , hem ülkelerine hem de dünyaya sayısız faydalar sağlayacak olan iki ülke arasındaki ilişkileri bozmayı hedefleyen bu cinayeti lanetliyoruz. Tüm ulusumuzun ve Rus halkının başı sağ olsun.
BTSO BAŞKANI MUSTAFA KOCA
Karanlık odaklar bulunduğumuz coğrafyayı ve ülkemizin uluslararası ilişkilerini dizayn etmek istiyor. Haince planlarla işletilen terör saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İki ülke de bu kirli oyunun parçası olmayacaktır.
ASKON BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN
Bu hadise bir kere daha göstermektedir ki, ülkemiz üzerinde oynanan oyun çok büyük. Türkiye ve Rusya bu oyuna gelmeyecektir. Bu saldırı iki ülke arasındaki normalleşme sürecini sekteye uğratamayacaktır.
TÜRK-RUSYA İŞ KONSEYİ BAŞKANI
Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerimizin düzelme ve derinleşme sürecinde gerçekleştirilen bu hain saldırı, zamanlamasıyla oldukça manidar. Ancak bizler bu oyuna gelmeyeceğiz!
SABAH
kalan karakter 1000
Türkiye toplumsal birliktelik ve dayanışma duygularını güçlendirmeli her türlü istikrarsızlaştırma planlarına karşı koymalı.
siyonist israil ABD BAŞARAMIYACAKSINIZ.
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