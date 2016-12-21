İkramiye bu ay tamam

Kamudan 30 yılı aşan hizmetle emekli olan ancak ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan yaklaşık408 bin kişi muradına eriyor. Bu kişilere ikramiye farkı ödenmesi için hazırlanan düzenleme için geri sayım başladı. Yasanın bu ay bitmeden çıkması planlanıyor, 3 aysonra da ödemeler başlayacak. Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifine göre; 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. 40 yıl hizmetle emekli olan, 10 yıllık ikramiyefarkı alacak. Ödenecek tutar, görevden ayrılınan tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden hesaplanacak. İkramiye farkı, kişiden kişiye değişecek. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadaryakınsa ikramiye farkı da o kadaryüksek olacak. Memur-Sen'in verdiği bilgiye göre; 40 yıl çalışarak 2014'te tavandan emekli olmuş bir kişinin alacağı ekstra ikramiye 12-13 bin lira olacak.
2 TAKSİTTE ÖDEME
Hak sahiplerinin, ikramiyelerini alması için yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvurudabulunmaları gerekecek. Daha önce başvuruda bulunanların bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bu kişilerin başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Ödemelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Varsa kalan kısmı da ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içinde gerçekleştirilecek. Eğer memur emeklisi hayatını kaybetmişse para yakınlarına ödenecek.
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri promosyonda gün sayıyor. Başbakan Binali Yıldırım, önümüzdeki günlerde promosyonu sonuca bağlayacak. Tüm emeklilere Ocak'ta zam yapılırken, düşük ve yüksek maaş farkını kapatacak düzenlemeler için çalışmalar sürecek.
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kış iyice kapıya dayandı ama bizim dayanacak halimiz kalmadı emekli promosyonlarını alalım da bu kışı bari sıcak gecirelim
SSK EMEKLİ PROMOSYONLARI NE OLDU NE ZAMAN ÖDENECEK
gelin emekli olacak memurlra alacağı bir ev ikramiyesi yaşayacağı bir mekli aylığı bağlayalım buda işçi gibi olsun işçi nasıl emekli oluyorsa memurda öyle emekli olsun
Sigorta öncesi doğum borçlanması yasa için güzel haberleri ne zaman duyacak anneler
2000 sonrası intibak ne zaman çıkacak
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