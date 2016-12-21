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İkramiye bu ay tamam

408 bin memur emeklisine ikramiye farkı için geri sayım başlad.ı Yasanın bu ay bitmeden çıkması planlanıyor. 3 ay sonra da ödemeler başlayacak

İkramiye bu ay tamam
Kamudan 30 yılı aşan hizmetle emekli olan ancak ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan yaklaşık 408 bin kişi muradına eriyor. Bu kişilere ikramiye farkı ödenmesi için hazırlanan düzenleme için geri sayım başladı. Yasanın bu ay bitmeden çıkması planlanıyor, 3 ay sonra da ödemeler başlayacak. Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifine göre; 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. 40 yıl hizmetle emekli olan, 10 yıllık ikramiye farkı alacak. Ödenecek tutar, görevden ayrılınan tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden hesaplanacak. İkramiye farkı, kişiden kişiye değişecek. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek olacak. Memur-Sen'in verdiği bilgiye göre; 40 yıl çalışarak 2014'te tavandan emekli olmuş bir kişinin alacağı ekstra ikramiye 12-13 bin lira olacak.

2 TAKSİTTE ÖDEME
Hak sahiplerinin, ikramiyelerini alması için yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekecek. Daha önce başvuruda bulunanların bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bu kişilerin başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Ödemelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Varsa kalan kısmı da ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içinde gerçekleştirilecek. Eğer memur emeklisi hayatını kaybetmişse para yakınlarına ödenecek.

SSK, Bağ-Kur ve promosyonda gün sayıyor. Başbakan Binali Yıldırım, önümüzdeki günlerde promosyonu sonuca bağlayacak. Tüm emeklilere Ocak'ta zam yapılırken, düşük ve yüksek maaş farkını kapatacak düzenlemeler için çalışmalar sürecek.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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kaya kaya

kış iyice kapıya dayandı ama bizim dayanacak halimiz kalmadı emekli promosyonlarını alalım da bu kışı bari sıcak gecirelim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.12.2016 18:16
G&#214;KY&#220;Z&#220; GÖKYÜZÜ

SSK EMEKLİ PROMOSYONLARI NE OLDU NE ZAMAN ÖDENECEK

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 21.12.2016 14:05
ado ado

gelin emekli olacak memurlra alacağı bir ev ikramiyesi yaşayacağı bir mekli aylığı bağlayalım buda işçi gibi olsun işçi nasıl emekli oluyorsa memurda öyle emekli olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 21.12.2016 13:33
Misafir Misafir

Sigorta öncesi doğum borçlanması yasa için güzel haberleri ne zaman duyacak anneler

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 21.12.2016 10:52
cahit cahit

2000 sonrası intibak ne zaman çıkacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet28
hayır2
cevapla 21.12.2016 10:35
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