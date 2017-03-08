Film savaşı

Sözde Ermeni Soykırımı'yla ilgili bitmek bilmeyen tartışmalar, Hollywood'a taşındı. Türk yapımcıların çektiği Ottoman Lieutenant(Osmanlı Subayı) ile Ermeni lobisinin desteklediği 'Promise' filmi neredeyse aynı dönemde vizyona girecek. Her ikisindede 1915 yılının anlatıldığıfilmler, sinemadan çok siyasitartışmalarıyla gündem olacak. Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem'in de rol aldığı Osmanlı Subayı, 10 Mart'ta ABD'de izleyiciyle buluşacak. Ancak ABD'li bir hemşirenin 1915 yılında Van'a gitmesiyle başlayan hikayeden rahatsız olan Ermeni lobisi, hemen kolları sıvadı. Filmle ilgili ABD basınında geniş kapsamlı haberler yapılmasının önüne geçen lobi, kendi destekledikleri 'Promise' filmiyle ilgili ise sayfa sayfa haberler yaptırdı. 21 Nisan'da gösterimegirecek olan 'Promise'de rol alan Christian Bale'in AP'ye mensup bir gazeteciyi canlandırdığı filmle ilgili sosyal medyada da büyük kampanya başlatıldı. Öyle ki; Osmanlı Subayı filmiyle ilgilibirçok fragman 'youtube' gibisitelerde erişim yasaklı olarakkarşımıza çıkarken, Promiseiçin bu durum söz konusu değil. Filmin afişlerinde de yazı tipi ve renkleri aynı. Osmanlı Subayı'ndaki yazı karakterini bire bir kopyalayan Promise yapımcıları, bu konudaki eleştirileri görmezden geldi.
Ottoman Lieutenant adlı filmde rol alan Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem'in performansı mükemmeldi.
Her ikifilmin defragmanınabakıldığındaOsmanlıSubayıfilmindengörüntülerdedahaçok aşktemasıişlenirken,PromisefilmininfragmanındaTürkler,Ermeniler'ekarşı hainsaldırılaryaparakyansıtılıyor.
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