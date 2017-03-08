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Film savaşı

Hollywood’da ( Subayı) filmi için geri sayım başladı... Ermeniler de, yalanlarla dolu olan ve 1915’le ilgili The adlı filmi çekti

Film savaşı
Sözde Ermeni Soykırımı'yla ilgili bitmek bilmeyen tartışmalar, Hollywood'a taşındı. Türk yapımcıların çektiği Ottoman Lieutenant (Osmanlı Subayı) ile Ermeni lobisinin desteklediği 'Promise' filmi neredeyse aynı dönemde vizyona girecek. Her ikisinde de 1915 yılının anlatıldığı filmler, sinemadan çok siyasi tartışmalarıyla gündem olacak. Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem'in de rol aldığı Subayı, 10 Mart'ta ABD'de izleyiciyle buluşacak. Ancak ABD'li bir hemşirenin 1915 yılında Van'a gitmesiyle başlayan hikayeden rahatsız olan Ermeni lobisi, hemen kolları sıvadı. Filmle ilgili ABD basınında geniş kapsamlı haberler yapılmasının önüne geçen lobi, kendi destekledikleri '' filmiyle ilgili ise sayfa sayfa haberler yaptırdı. 21 Nisan'da gösterime girecek olan 'Promise'de rol alan Christian Bale'in AP'ye mensup bir gazeteciyi canlandırdığı filmle ilgili sosyal medyada da büyük kampanya başlatıldı. Öyle ki; Osmanlı Subayı filmiyle ilgili birçok fragman 'youtube' gibi sitelerde erişim yasaklı olarak karşımıza çıkarken, Promise için bu durum söz konusu değil. Filmin afişlerinde de yazı tipi ve renkleri aynı. Osmanlı Subayı'ndaki yazı karakterini bire bir kopyalayan Promise yapımcıları, bu konudaki eleştirileri görmezden geldi.


Ottoman Lieutenant adlı filmde rol alan Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem'in performansı mükemmeldi.


Her iki filmin de fragmanına bakıldığında Osmanlı Subayı filminden görüntülerde daha çok aşk teması işlenirken, Promise filminin fragmanında Türkler, Ermeniler'e karşı hain saldırılar yaparak yansıtılıyor.

ÖZGE GÜRCAN
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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