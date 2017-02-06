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11 Eylül sonrası Ortadoğu'ya müdahalelerin acı bilançosu!

sının ardından ve , Ortadoğu'da yaptığı müdahalelerle ve destek verdiği katiller aracılığıyla insan haklarını hiçe sayarak milyonlarca insanın katledilmesine sebep oldu...

11 Eylül sonrası Ortadoğuya müdahalelerin acı bilançosu!
'de 11 Eylül 2001'de ikiz kulelere yapılan saldırının ardından ABD Ortadoğu'ya yapılacak bir müdahalenin de öncüsü oldu. Terör saldırısını bütün müslümanlara yıkan ABD ve , yaptığı işgallerle ya da desteklediği katiller vasıtasıyla başta Irak, Suriye, Yemen, Mısır ve Afganistan'da kadın çocuk demeden insanların ölümüne sebep oldu...
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 18:31
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