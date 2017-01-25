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- gerginliği!

İngiliz leri ve jetleri, Manş Denizi'nden geçerken karasularına yaklaştığı tespit edilen Rus gemilerini yakından takip etti

İngiltere-Rusya gerginliği!

İngiliz leri ve jetlerinin, Suriye'den 'ya dönüş yolunda karasularına yaklaştığı tespit edilen Rus gemilerine, gemiler bölgeden uzaklaşana kadar eşlik ettiği bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30'da Manş Denizi'nden geçen Rus gemilerinin İngiltere'ye yaklaştığının tespit edilmesinin ardından İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemileri ile Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait jetlerin devreye girdiği kaydedildi.

İngiltere'nin bir ada olduğu ve adayı çevreleyen denizlerdeki güvenliğin de hayati önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, İngiliz kuvvetlerin söz konusu Rus gemilerine Manş Denizi'ndeki güzergahları boyunca eşlik ettiği ve bunun sadece "donanmanın İngiliz karasularının korunmasına yönelik bağlılığı kapsamında gerçekleştirildiği" aktarıldı.

Suriye'den Rusya'ya doğru ilerleyişleri sırasında eşlik edilen gemiler arasında Amiral Kuznetsov adlı bir uçak gemisi, Pyotr Velikiy isimli nükleer enerjili savaş gemisi ile bir kurtarma römorkörü yer aldı.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 20:23
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