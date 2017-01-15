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'tan kararı!

ABD'nin yeni başkanı Donald 'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacak.

Trumptan Davos kararı!

Her yıl İsviçre'nin kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (bilinen adıyla Davos) bu yıl 17-20 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Davos Forumu'nun başlamasına 2 gün kala ABD tarafından açıklama geldi.

TRUMP KATILMAYACAK
20 Ocak'ta ABD Başkanlığı'nı Barack Obama'dan devralacak olan Donald , Davos'a katılmayacak.

Danışmanlarından birini Dünya Ekonomik Forumu'nu takip etmesi için Davos'a gönderecek olan Trump'ın ABD Başkanlığı'na geçiş ekibindeki bir yetkili ise "halkçı hareketimize ihanet olur" diyerek resmi temsilci gönderilmeyeceğini belirtti.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 20:36
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