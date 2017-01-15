13. Cuma uçuşu!

Finlandiya'da 1995 yılından itibaren 13. Cuma günleri "Ulusal Kaza Günü" olarak kabul edildi. O gün yollarda, evde veişyerinde emniyet hakkında bilinçlenmefaaliyetlerinde bulunan Finliler, bu kezfarklı bir adım attı. Fin Havayolları 13. Cuma gününe meydan okudu.
BİLETLER AÇIK ARTIRMADA
Havayolu şirketinin, 13 Ocak Cuma günü Kopenhag'dan Helsinki'ye 13 yıllık bir uçakla gerçekleştirdiği AY666 kodlu uçuş 13. Cuma gününün ve 666 sayısının uğursuzluğuna inanan yolcular için büyük bir sürpriz oldu. Varış noktası olan Helsinki Havalimanı'nın kodunun İngilizce'de "cehennem" anlamına gelen "Hell" kelimesinin kısaltması olan HEL olması da uçuşun dikkat çeken bir başka ayrıntısı oldu. Yolculuk son derecebaşarılı bir şekilde tamamlandı. Yolcular ise, büyük bir zafer kazanmış edasıyla sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Bu özel uçuşunbiletlerinin açık arttırmada satılmayabaşlandığı da öğrenildi.
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