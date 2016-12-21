Daha önce bir futbol müsabakasında Türkiye ve Halep lehine atılan sloganları hazmedemeyip maç yayınını kesen İran yeni bir skandala daha imza attı. İran Spor Bakanlığı, spor federasyonlarından Türkiye'ye spor takımı ve sporcu göndermemelerini istedi.
İran Spor Bakanlığı, spor takımlarının Türkiye'ye gitmesini yasakladı. Bakanlık, tüm spor federasyonlarından ikinci bir duyuruya kadar Türkiye'ye spor takımı ve sporcu göndermemelerini istedi.
İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden resmi haber ajansı İRNA'ya yapılan açıklamada, yasak kararının "Türkiye'deki mevcut durum ve güvenlik gerekçeyi" alındığı kaydedildi. Dün de İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına zaruri olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.
Tahran yönetimi ayrıca Türkiye'deki başkonsolosluklarını Salı günü kapatırken, temsilciliklerini bugün de kapalı tutacağını açıkladı.
TÜRKİYE VE HALEP TEZAHÜRATLARINI SANSÜRLEMİŞLERDİ
Hatırlanacağı üzere İran'ın Ahvaz kentinde düzenlenen bir futbol müsabakası sırasında taraftarlar, Halep'teki katliamları protesto ederek, Beşşar Esed aleyhinde sloganlar atmıştı. Tebriz'deki bir diğer maçta ise Türkiye lehine tezahürat üzerine İran devlet televizyonu yayını keserek karşılaşmalara sansür uygulamıştı.
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iran dan islama bir fayda gelmez adamlar ap acik zina yapiyor putha diye palavra nikah ile siz kimi kandiriyorsunuz ALLAH imi ?
güney azar baycandaki soydaşlarımız hariç ALLAH iranın belasını versin atası mecusi olandan ne beklenir islam dünyasına fitneden başka verdiği birsey yok farsların
Zannedersin güvenlik standartları İsviçre standartlarında...Çadır Devleti düpedüz...Devrim muhafızı kimliği taşıyan herhangi bir şarlatanın istediği gibi at oynattığı, suç cenneti, 3. sınıf bir ülke Türkiye gbi bir ülkeye spor boykotu uyguluyorsa buna ancak gülünür. Önce spor yapmayı öğrensinler, sonra boykot olayına bakarız belki!!!
bunların dünyaya bir faydasını gören varmı
İran'ın işlediği suçlar arşa ulaştı. Dikkat edin iran son yıllarda ne bir anarşi ne de bir afet ile karşılaştı. Oysa eskiden hiç başı beladan kurtulmazdı. Bu iranın haddi aştığının bir göstergesi. İran bundan sonra çok büyük belaları beklesin.
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