Turşunun doğalı kovuyor hastalığı

Acıbadem Göktürk Tıp Merkezi ve Acıbadem Zekeriyaköy Tıp Merkezi beslenme ve diyet uzmanı Müge Güzey Akansel, turşunun evde cam kavanozda, uygun koşullarla yapılması ve dozunda tüketilmesi durumunda fayda sağlayacağını belirtiyor.
Müge Güzey Akansel, böbrek, diyabet, tansiyon ve mide hastalarının ise yüksek sodyum içeren turşudan uzak durması gerektiğini vurguluyor. Akansel, sadece sirke ve tuzla yapılan, koruyucu içermeyen ev turşusunun faydalarını şöyle anlatıyor:
SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI KORUYOR
♦ Turşuyu oluşturan sebze ve meyveler, vücudu kuvvetlendiren birçok vitamin, mineral ve antioksidanları içeriyor. Farklı sebzelerin turşularını tüketmek vücuda alınan antioksidan çeşitliliğini arttırıyor ve soğuk algınlığına karşı etkili oluyor.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
♦ Turşu , bağışıklık sistemini koruyup güçlendiriyor. Bu koruyucu etkiyi, hem içeriğindeki probiyotik bakteriler hem de turşuyu oluşturan sebze ve meyvelerin kendi özellikleri ile yapıyor.
Turşu ile gelen yararlı bakteriler bağırsaklarda K vitamini yapımına destek oluyor.
K vitamini ise yaralanmalar sonrasında kanın pıhtılaşmasında rol alan bir vitamin. Ayrıca içeriğindeki tiyamin, hafızayı güçlendirip depresyondan koruyor.
KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR
♦ Yüksek miktarda lif içeren turşu, kan şekerini dengeliyor. Ancak diyabet hastalığınız varsa turşu tansiyonu yükseltebilir.
Bu da böbrekleriniz için bir risk oluşturabilir. Diyabet hastalarının turşuyu tüketmemesi gerekiyor. krampları azaltıyor 6 Egzersiz sırasında terle birlikte birçok mineral kaybı da yaşandığından bu durum sıvı kaybına neden oluyor. Hem turşu hem de turşu suyu kaybolan sıvı ve mineralleri yerine koymanın hızlı bir yolu. Sporcularda turşu suyu tüketiminin egzersiz sonrasındaki krampları azalttığına dair çalışmalar var.
KANSERE GEÇİT YOK
♦ Antioksidan deposu turşu, serbest radikallerle savaşıyor.
Kansere karşı koruyucu etki yapıyor. Tek bir turşu çeşidi yerine çeşitlendirmek farklı vitamin, mineral ve antioksidanların alımına olanak sağlıyor.
ZAYIFLATIYOR
♦ Turşuda bulunan sirke kaynaklı 'asetik asitin', vücutta yağ depolamasını önlüyor.
Metabolizmayı hızlandırıp kilo verdiriyor. Lifli bir besin olması nedeniyle de tokluk süresini uzatıyor.
KABIZLIĞA KARŞI ETKİLİ
♦ Yüksek lifli sebze ve meyvelerle yapılan turşular, bağırsak hareketlerini düzenliyor. Kabızlık sorununa iyi geliyor.
KALP-DAMAR DOSTU
♦ Sağlıklı kişilerde turşu tüketimi kalp-damar hastalıklarına karşı koruyor. Turşu birçok yararlı bakteri barındırıyor ve bu bakteriler bağırsak florasını düzenliyor. Bağırsak florasındaki probiyotik bakterilerin yoğunluğunun ve çeşidinin artması kalp damar hastalıklarına karşı koruyor.
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