‘Özel’ müjde

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser hastalarına müjde geldi. SağlıkBakanı Müsteşarı Prof. Dr. EyüpGümüş, kanser cerrahisinin SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ücretsiz olacağını belirterek, "Devlet, özel hastanelere 'Tüm parayı ben vereyimhastadan 5 kuruş almayın' diyecek" dedi.
Prof. Dr. Gümüş, şunları söyledi: "Kanser hastası özel hastanede özel doktordan tedavi almak istiyorsa, ışın tedavisi,kürleri, ilaçları ve ameliyatında cebinden 5 kuruş ödemeyecek. SGK ile yazışmaları tamamladık. Komisyon toplanacak, yılbaşı itibariyle durum değerlendirmesi yapacağız."
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