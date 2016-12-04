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‘Özel’ müjde

‘Özel’ müjde
Sağlık Bakanlığı'ndan kanser hastalarına müjde geldi. Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, kanser cerrahisinin SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ücretsiz olacağını belirterek, "Devlet, özel hastanelere 'Tüm parayı ben vereyim hastadan 5 kuruş almayın' diyecek" dedi.

Prof. Dr. Gümüş, şunları söyledi: " özel hastanede özel doktordan almak istiyorsa, ışın tedavisi, kürleri, ilaçları ve ameliyatında cebinden 5 kuruş ödemeyecek. SGK ile yazışmaları tamamladık. Komisyon toplanacak, yılbaşı itibariyle durum değerlendirmesi yapacağız."

SAFURE CANTÜRK
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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