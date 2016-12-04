Fıstık gibi hayat!

Kanser ve depresyonhastalıklarındaki artış herkesi tedirgin ederken, yer fıstığının bu hastalıklardan koruduğu açıklandı. Gıda mühendisi AyşeOrhan, "İçerdiği vitaminlerden dolayı yer fıstığı sağlıkaçısından çok önemli. A, E, C vitaminlerinin yanı sıra demir, bakır, kalsiyum ve magnezyum zenginidir" dedi. Fıstığın adı gibi düzenli ve dengeli tüketiminin de kişinin sağlığını güzelleştireceğini belirten AyşeOrhan, bu lezzetli kuruyemişin yararlarını şöyle sıraladı:
♦ Mide kanserine yakalanma riskini azaltır.
♦ Cilt sağlığını korur.
♦ Kalp sağlığına iyi gelir.
♦ Antioksidan özelliğindendolayı genelsağlık için faydalıdır.
♦ Deri hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
♦ Fıstık, özellikle kolonkanserine yakalanmariskini düşürür.
♦ Triptafon içerdiği için düşük serotine seviyesini yükselterek, depresyona neden olan etmenleri ortadan kaldırmayı sağlar.
♦ İçerdiği polifenolikasitler, sinir sağlığı içinde faydalıdır.
♦ Gebelik öncesi veya esnasında fıstık tüketimi, folik asiti düzenler. Döllenmeye yardımcı olurken, düşük riskini azaltır.
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