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gibi hayat!

a ve e kalkan olan yer fıstığı içeriğindeki folik asit ile döllenmeye yardımcı oluyor; bu sayede çiftleri mutlu ediyor...

Fıstık gibi hayat!
Kanser ve larındaki artış herkesi tedirgin ederken, yer fıstığının bu hastalıklardan koruduğu açıklandı. Gıda mühendisi Ayşe Orhan, "İçerdiği vitaminlerden dolayı yer fıstığı sağlık açısından çok önemli. A, E, C vitaminlerinin yanı sıra demir, bakır, kalsiyum ve magnezyum zenginidir" dedi. Fıstığın adı gibi düzenli ve dengeli tüketiminin de kişinin sağlığını güzelleştireceğini belirten Ayşe Orhan, bu lezzetli kuruyemişin yararlarını şöyle sıraladı:
♦ Mide ine yakalanma riskini azaltır.
Cilt sağlığını korur.
♦ Kalp sağlığına iyi gelir.
Antioksidan özelliğinden dolayı genel sağlık için faydalıdır.
♦ Deri hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
Fıstık, özellikle kolon kanserine yakalanma riskini düşürür.
♦ Triptafon içerdiği için düşük serotine seviyesini yükselterek, depresyona neden olan etmenleri ortadan kaldırmayı sağlar.
İçerdiği polifenolik asitler, sinir sağlığı için de faydalıdır.
♦ Gebelik öncesi veya esnasında tüketimi, folik asiti düzenler. Döllenmeye yardımcı olurken, düşük riskini azaltır.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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