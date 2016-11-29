Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlar Ege ve Akdeniz'de sağanak şeklinde, Marmara'nın büyük bir bölümünde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Edirne, Kırklareli, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Kırşehir, Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli; İzmir, Aydın, Denizli çevreleri ve Isparta'nın güney ilçeleri, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde aşırı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 6 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde eseceği tahmin ediliyor.
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