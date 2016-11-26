Stres gençleri erken yaşlandırıyor

Her hastalık stres ve üzüntüyle geliyor. Özellikle gençleri uyaran uzmanlar, ileri yaş hastalıklarının stres yaşayan gençlerde daha çok görülmeye başladığını belirtiyor. Varis, kireçlenme ve hemoroide yakalanma yaşının 20'lere kadar indiğini söyleyen uzmanlar, şöyle konuşuyor: "Varislidamarlar ve hemoroit dahaçok orta yaş üstü insanlarıtehdit ederken, artıkgençleri de vurmaya başladı. Aşırı stres ve hareketsizlik de 16-25 yaş arası gençlerdekireçlenmelere yol açar oldu. Daha çok diz bölgesinde ağrı şikayetiyle doktora giden gençler gelecek hayatlarında büyük sağlık sorunları yaşayacak. Bu yüzden stresle mücadeleyi öğrenmeleri şart."
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