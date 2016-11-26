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i erken yaşlandırıyor

Stres gençleri erken yaşlandırıyor
Her hastalık ve üzüntüyle geliyor. Özellikle i uyaran uzmanlar, ileri yaş hastalıklarının stres yaşayan gençlerde daha çok görülmeye başladığını belirtiyor. Varis, kireçlenme ve hemoroide yakalanma yaşının 20'lere kadar indiğini söyleyen uzmanlar, şöyle konuşuyor: "Varisli damarlar ve hemoroit daha çok orta yaş üstü insanları tehdit ederken, artık gençleri de vurmaya başladı. Aşırı stres ve hareketsizlik de 16-25 yaş arası gençlerde kireçlenmelere yol açar oldu. Daha çok diz bölgesinde ağrı şikayetiyle doktora giden gençler gelecek hayatlarında büyük sağlık sorunları yaşayacak. Bu yüzden stresle mücadeleyi öğrenmeleri şart."
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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