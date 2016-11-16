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kısırlığı artırdı

Stres kısırlığı artırdı
Son yıllarda doğal yollardan hamile kalamayan çiftlerin sayısı iyice arttı. Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, kötü yaşam koşulları, katkı maddeli ve GDO'lu besinler ile günlük in tetiklediği kısırlığın her 5 aileden birinde görülmeye başladığını söyledi. Dr. Kalı, artan evlilik yaşı ve çevresel etkilerin doğurma oranını azaltmada rol oynadığının altını çizdi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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