Yol Durumu
  1. Stres kısırlığı artırdı
  2. Kalp krizinin temeli anne karnında atılıyor

Mis gibi

Tadı ve kokusuyla dikkat çeken , cinsel yaşamın sıkıntılarına da iyi geliyor. Çiftlerde siyle öne çıkıyor...

Mis gibi mutluluk
Eski çağlarda aşk çiçeği olarak ün salan , siyle getiriyor. Yemeklere tat ve koku vermek amacıyla kullanılan karanfilin, kadın ve erkeklerde cinsel arzuyu artırdığını söyleyen uzmanlar, "Karanfil aynı zamanda kadınların hamile kalma olasılığını artırırken, doğumunu da kolaylaştırıyor" diyor. Güçlü bir mikrop kırıcı olan karanfilin sağlığa daha birçok yararı olduğunu ifade eden uzmanlar, çay ya da yemeklere katılarak tüketilebilen bu hoş kokulu baharatın faydalarını şöyle sıralıyor...
Antiseptiktir; mikropları öldürür.
♦ Diş ağrılarını kesmeye yardımcı olur.
Ağrı kesici ve mikrop öldürücü özelliği nedeniyle özellikle diş hekimliğinde faydalıdır. öksürüğü kesiyor
♦ Ağız kokusunu giderir. Bu nedenle sarımsak, soğan ve sigara kokularını bastırmakta etkilidir.
Gaz söktürücüdür.
♦ Uyarıcıdır; bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.
Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir.
♦ Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Baharat olarak iştah açar.
♦ Hazmı kolaylaştırır.
Mideye ve göğse kuvvet verir.
♦ Karanfil çiçekleri balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser.
Mide bulantısını ve kusmayı önler, ateşi düşürür.
♦ İshale iyi gelir.
Etiketler: , , ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar