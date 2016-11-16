Mis gibi mutluluk

Eski çağlarda aşk çiçeği olarak ün salan karanfil, afrodizyak etkisiyle mutluluk getiriyor. Yemeklere tatve koku vermek amacıylakullanılankaranfilin, kadın ve erkeklerde cinsel arzuyu artırdığını söyleyen uzmanlar, "Karanfilaynızamandakadınlarınhamilekalmaolasılığınıartırırken,doğumunu dakolaylaştırıyor" diyor. Güçlü bir mikrop kırıcı olan karanfilin sağlığa daha birçok yararı olduğunu ifade eden uzmanlar, çay ya da yemeklere katılarak tüketilebilen bu hoş kokulu baharatın faydalarını şöyle sıralıyor...
♦ Antiseptiktir;mikropları öldürür.
♦ Diş ağrılarını kesmeye yardımcı olur.
♦ Ağrı kesici ve mikropöldürücü özelliği nedeniyleözellikle diş hekimliğindefaydalıdır. öksürüğü kesiyor
♦ Ağız kokusunu giderir. Bu nedenle sarımsak, soğan ve sigara kokularını bastırmakta etkilidir.
♦ Gazsöktürücüdür.
♦ Uyarıcıdır; bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.
♦ Kalbi ve hafızayıkuvvetlendirir.
♦ Bağışıklık sistemini güçlendirir.
♦ Baharat olarak iştah açar.
♦ Hazmı kolaylaştırır.
♦ Mideye ve göğsekuvvet verir.
♦ Karanfil çiçekleri balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser.
♦ Mide bulantısını vekusmayı önler, ateşi düşürür.
♦ İshale iyi gelir.
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