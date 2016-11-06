Bu besinler uyutuyor!

Sağlıklı beslenme ve rahat bir uyku için uyumadan öncetüketilen yiyecek-içeceklere dikkat edilmesi gerekiyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük,uykuya dalmayı kolaylaştıran 5 besini şöyle anlatıyor:
Süt: Özellikle kaliteli protein içeriği ve triptofan aminoasidinden zengin olması uyumaya yardımcıolmaktadır. Uyumadan önce ılıksüt için.
Ceviz: Doğal melatonin kaynağı olan ceviz uykusuzluk çekenlere yardımcıdır. Akşam yemeğindensonra 1 çay bardağı kadar yemekyeterlidir.
Muz: Serotonin ve melatonin hormonlarının salınımlarını artırmasının yanı sıra içerdiğimagnezyum ve potasyum ilekasları gevşetip rahatlatır.
Ahududu: Akşam yatmadan önce 1 kase ahududu sizi yatıştıracak ve uykuya hazırlayacaktır.
Yulaf: Kaliteli bir uyku için önemli olan kalsiyum vemagnezyum mineralini içeren yulaf, aynı zamanda içerdiği melatonin hormonu sayesindekaliteli bir uyku ile vücudun yenilenmesini sağlar.
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