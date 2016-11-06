  1. Muz kabuğu siğilin sonu

Bu besinler uyutuyor!

Bu besinler uyutuyor!
Sağlıklı ve rahat bir uyku için uyumadan önce tüketilen yiyecek-içeceklere dikkat edilmesi gerekiyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, uykuya dalmayı kolaylaştıran 5 besini şöyle anlatıyor:
Süt: Özellikle kaliteli protein içeriği ve triptofan aminoasidinden zengin olması uyumaya yardımcı olmaktadır. Uyumadan önce ılık süt için.
Ceviz: Doğal melatonin kaynağı olan ceviz uykusuzluk çekenlere yardımcıdır. Akşam yemeğinden sonra 1 çay bardağı kadar yemek yeterlidir.
Muz: Serotonin ve melatonin hormonlarının salınımlarını artırmasının yanı sıra içerdiği magnezyum ve potasyum ile kasları gevşetip rahatlatır.
Ahududu: Akşam yatmadan önce 1 kase ahududu sizi yatıştıracak ve uykuya hazırlayacaktır.
Yulaf: Kaliteli bir uyku için önemli olan kalsiyum ve magnezyum mineralini içeren yulaf, aynı zamanda içerdiği melatonin hormonu sayesinde kaliteli bir uyku ile vücudun yenilenmesini sağlar.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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